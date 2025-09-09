快訊

成大醫院病房顧罹病妻...因護理師沒多給杯 他情緒失控怒飆五字經

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

魏姓男子在成大醫院病房照顧罹病妻子多日，因身心壓力導致當殷姓護理師沒有多給一個杯子，情緒失控用力拍打窗台、桌子，並口出「三字經」、「五字經」辱罵；殷女報警提告，法院審理時，魏承認犯行，積極達成調解，深表悔意，法院依違反醫療法判刑3月、宣告緩刑2年。

判決書指出，魏姓男子去年10月30日下午5時許，在國立成功大學醫學院附設醫院病房內，因多日照顧罹病配偶而身心壓力過大，不滿正在執行醫療業務醫事人員殷姓護理師沒有多給一個杯子，竟不斷用力拍打窗台、以灌食奶粉杯子敲打桌子。

魏基於公然侮辱及妨害執行醫療業務犯意，更對殷女出言辱罵「媽的，要個杯子，跟施捨一樣…X你X、X你XXX、X妳XXX」，妨害殷女執行醫療業務，同時足以貶低其人格及社會評價；經醫院報警處理，台南地檢署將魏因違反醫療法提起公訴。

台南地院審理時，魏姓男子承認犯行，表示是因找不到看護幫忙，多日照顧配偶，身心壓力極大致情緒控管不佳而鑄錯，深感後悔，他已極積與殷女達成調解，有北區調解委員會調解筆錄為證；法院認定魏犯醫療法之妨害醫事人員執行醫療業務罪，犯行明確。

法院指出，魏因單方面不滿醫事人員未回應要求，竟不思理性解決及體恤醫事人員辛勞，即訴諸暴力，以強暴手段為之，妨害醫事人員醫療業務圓滑、順暢執行；且辱駡殷女，對醫事人員人身安全及意思自由保障均生負面影響，顯見其法治觀念薄弱，所為殊值非難。

法院審酌，考量魏已與殷女達成和解，殷女撤回公然侮辱告訴，將魏依犯妨害醫事人員執行醫療業務罪判刑3月；經查魏未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，認其經此偵、審程序及刑之宣告，自當知所警惕，信無再犯之虞，依法宣告緩刑2年，以啟自新。　

魏姓男子在成大醫院病房照顧罹病配偶多日，因身心壓力導致當殷姓護理師沒有多給一個杯子，情緒失控用力拍打窗台、桌子，並口出三字經、五字經辱罵。記者袁志豪／攝影
魏姓男子在成大醫院病房照顧罹病配偶多日，因身心壓力導致當殷姓護理師沒有多給一個杯子，情緒失控用力拍打窗台、桌子，並口出三字經、五字經辱罵。記者袁志豪／攝影

