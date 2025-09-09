快訊

影／台中男遭移工亂刀砍死 死者曾毆母打姨遭親友圍毆、地方頭痛

聯合報／ 記者游振昇陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子在7日清晨倒臥潭子區潭興路，身中多刀死亡，檢警查出是菲律賓失聯移工在6日深夜持刀砍殺，循線查緝到案後，檢方聲押，李男素行不良，常與鄰居有糾紛、地方頭痛，月初因土地糾紛，涉毆打母親、阿姨，被劉姓表弟等人持棍棒打到骨折住院，未料李男在院外遊蕩時，遭移工殺死，是否有前案有關，檢警將查明。

李姓男子（41歲）在7日上午被人發現倒臥在台中慈濟醫院附近的產業道路，身中多刀，已明顯死亡。

檢警調閱監視器發現，李男是在6日深夜11時許，穿著病袍撐傘在醫院400多公尺外遊蕩，因不明原因，與涉案菲律賓籍失聯移工 AL〇〇〇（26歲）起衝突後，遭移工持水果刀砍殺。

檢警循線在案發地點附近的竹林內，查獲涉案水果刀，也發現涉案菲籍移工與已逾期居留的菲籍女友在案發地點附近租屋，7日帶回涉案移工與其女友後，認定移工涉犯殺人罪，嫌疑重大，有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押，法院尚未裁定。

檢方預定今天解剖死者遺體，釐清致命傷與死因，該名移工落網後辯稱，已忘記為何動手，但承認持刀攻擊李姓男子。

經查，李姓死者是地方頭痛人物，素行不良，有恐嚇、傷害、公共危險等多項前科，除因吸毒、酗酒問題，常與鄰居發生衝突之外，也常與親友衝突，本月初時還因百萬元土地糾紛，涉嫌毆打母親、阿姨，砸毀住家物品、砸毀親友車輛，遭劉姓表弟及友人持器械反擊圍毆，將李男打到骨折。

李男住進台中慈濟醫院，未料住院才6天，因不明原因在醫院外遊蕩時，疑與菲律賓籍移工發生口角後，遭砍殺傷亡，李遭砍殺是否與過去糾紛有關，檢警將後續釐清，此案因屬殺人案件，起訴後將由國民法官審理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市李姓男子有多項前科，1日涉嫌砸毀親友車輛，遭劉姓表弟等人持器械反擊，李6日因不明原因遭菲律賓籍移工持刀砍殺身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子有多項前科，1日涉嫌砸毀親友車輛，遭劉姓表弟等人持器械反擊，李6日因不明原因遭菲律賓籍移工持刀砍殺身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子有多項前科，1日涉嫌砸毀親友車輛，遭劉姓表弟等人持器械反擊，李6日因不明原因遭菲律賓籍移工持刀砍殺身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子有多項前科，1日涉嫌砸毀親友車輛，遭劉姓表弟等人持器械反擊，李6日因不明原因遭菲律賓籍移工持刀砍殺身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子在6日深夜被菲律賓籍移工持水果刀砍死，監視器拍下移工身影。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子在6日深夜被菲律賓籍移工持水果刀砍死，監視器拍下移工身影。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子在6日深夜被菲律賓籍移工持水果刀砍死，檢警在案發地點附近竹林查獲凶刀。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子在6日深夜被菲律賓籍移工持水果刀砍死，檢警在案發地點附近竹林查獲凶刀。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子在6日深夜被菲律賓籍移工持水果刀砍死，監視器拍下李穿病袍撐傘外出。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子在6日深夜被菲律賓籍移工持水果刀砍死，監視器拍下李穿病袍撐傘外出。記者陳宏睿／翻攝

