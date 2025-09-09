模擬逃亡路線助經濟要犯鍾文智逃大陸 同鄉好友起訴求刑1年8月

經濟要犯鍾文智炒作存託憑證TDR獲利逾4億元，累計判刑30年5月定讞棄保潛逃。台北地檢署追查，鍾文智屏東同鄉鄭畯中等3人涉在判決當天開車協助鍾一路逃亡宜蘭頭城，鍾疑再搭船偷渡大陸。台北地檢署今偵結，依藏匿人犯罪起訴鄭等3人，對已到案的鄭、游2人具體求刑1年8月，未到案銷聲匿跡1年多馮建英則通緝中。

連一鮑魚前負責人、摩坦利投資公司負責人鍾文智涉炒作TDR獲利4億餘元，今年3月12日最高法院依證券交易法、洗錢罪判刑，累計刑度30年5月定讞。鍾文智在台灣高等法院審理期間施以科技監控，定期至警局報到，高院去年10月間加保2千萬用以防逃，未延長科技設備監控，鍾因此棄保潛逃。

北檢判決確定當日立即啟動防逃機制，實施限制出境、出海境管措施，13日命警拘提無著後立刻通緝鍾文智，14日函請外交部領事事務局廢止及註銷護照。最高檢察署3月16日指示北檢分案偵辦。

檢方認定，鄭畯中、馮建英、游致暐3人涉犯刑法使犯人隱避之藏匿人犯罪嫌及行使偽造特種文書等罪嫌，今偵結起訴。鄭、游2人未坦承犯行，且製造多重斷點致執法機關難以追查，協助重案人犯隱避妨害司法權得以公正行使、斲傷司法威信甚深，足見惡性重大等情，建請法院均從重量處1年8月。馮則已逃亡約1年另案遭新北地檢署通緝中。其他協助鍾逃亡的共犯仍分案偵辦中。

起訴指出，鍾文智去年10月未延長科技監控後，由鄭畯中開著銀色NISSAN車搭載馮建英和鍾文智「多次模擬逃亡路線」，今年3月12日最高法院判決確定後，下午2時28分許，鍾文智從北市信義區信義路5段100號搭計程車前往新北市石碇區，鄭畯中、馮建英早在新北市石碇區靜安路1段288號等待鍾。

當日下午3時4分許，鍾下計程車後，在3時10分搭上鄭駕駛的銀色NISSAN車，3時16分許鄭開車到靜安路1段某處，改懸掛偽造車牌以利鍾躲避查緝。3時43分許，鄭開車停靠新北市平溪區台2丙線某處，3人下車轉搭已在此等候的銀色TOYOTA車，游致暐隨即駕車沿新北市平溪區台2丙線，往宜蘭縣頭城鎮頭城交流道下匝道方向駕車逃逸，協助鍾製造追查斷點。