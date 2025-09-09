基平隧道狂飆時速101收1萬2罰單 辯標誌不完善訴請撤銷被駁回

黃男在基平隧道開車飆到時速101公里，超速51公里，收到危險駕駛1萬2000元罰單。黃男指隧道入口處未設限速標誌，用路環境設計不良，訴請撤銷處分。法官指測速器前方有設速限和取締標誌，超速縱非故意也有過失，應予處罰，駁回告訴。

判決指出，黃男去年8月10日晚間近8時駕駛自用小客車，沿台2丙線平溪往基隆方向行駛，在進入最高時速限制50公里的基平隧道時，基隆警方以雷射測速儀器測得時速101公里，舉發行車速度超過最高速限逾40公里至60公里，違反道路交通管理處罰條例。

新北市政府交通事件裁決處收受舉發通知單後，裁處黃男1萬2000元罰鍰，並應參加道路交通安全講習。黃男不服處分，提起行政訴訟，聲明原處分撤銷。

黃男陳述訴請撤銷罰單的理由，基平隧道長2612公尺，從隧道入口往外推約200公尺處，有設行車時速限制為50公里的「限5」標誌，但位置低矮、未設反光、受光線干擾與設置死角影響，駕駛人幾乎無法辨識，隧道入口處則未設置任何限速標誌。

黃男認為，道路交通標誌標線號誌設置規則規定，里程漫長路段，中途得視實際需要增設，但從隧道入口處外200公尺的「限5」標誌，到設在隧道中間的「警52」、「限5」標誌，相距大約1500公尺，中間未無再設立「限5」標誌，相較同類型隧道常於隧道入口處即設立限速標誌，明確提醒駕駛人遵循速限，基平隧道用路環境設計不良，非他主觀惡意危險駕駛，處分顯失比例原則。

監理機關答辯，基平隧道內往基隆方向指標5K+120有設微電腦雷達測速自動照相設備，前方約134公尺處有設有限5標誌，牌面下方又附掛有警52標誌牌面，依法舉發並無違誤，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，現場照片可見「警52」測速取締標誌設置清晰完整，現場照明充足，並無遭其他物品遮蔽，當足供駕駛人辨識。隧道口外路側也有設置有限速50公里標誌，是縱使隧道口外或隧道內未再另設置其他「警52」測速取締標誌，也無違反處罰條例及設置規則。