京華城案 北院傳喚北市前都委徐國城作證

台北地方法院審理京華城案，今天將傳喚前北市都委、文化大學都市計劃與開發管理學系教授徐國城作證，以釐清京華城案審議過程。同時傳喚被告柯文哲、黃景茂、沈慶京，這也是柯文哲交保後首次到庭。

柯文哲約上午9時25分到達北院，多名支持者在門口喊口號為他打氣。柯文哲提著公事包，舉手示意，快步走入法院。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、前都發局長黃景茂、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

柯文哲、應曉薇偵查期間遭檢方聲請羈押禁見獲准，全案移審台北地方法院後，北院於今年1月2日裁定羈押禁見，並先後自4月2日、6月2日、8月2日起分別裁定延長羈押。柯文哲、應曉薇日前聲請具保停止羈押。北院5日裁定柯、應分別以新台幣7000萬元、3000萬元交保，並限制住居、出境及出海。

合議庭並要求柯文哲、應曉薇不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，並接受左腳配戴電子腳鐶、攜帶個案手機等科技設備監控。應曉薇當天辦完交保手續後離去。柯文哲昨天下午辦保後離開北院。