快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

京華城案 北院傳喚北市前都委徐國城作證

中央社／ 台北9日電

台北地方法院審理京華城案，今天將傳喚前北市都委、文化大學都市計劃與開發管理學系教授徐國城作證，以釐清京華城案審議過程。同時傳喚被告柯文哲、黃景茂、沈慶京，這也是柯文哲交保後首次到庭。

柯文哲約上午9時25分到達北院，多名支持者在門口喊口號為他打氣。柯文哲提著公事包，舉手示意，快步走入法院。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、前都發局長黃景茂、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

柯文哲、應曉薇偵查期間遭檢方聲請羈押禁見獲准，全案移審台北地方法院後，北院於今年1月2日裁定羈押禁見，並先後自4月2日、6月2日、8月2日起分別裁定延長羈押。柯文哲、應曉薇日前聲請具保停止羈押。北院5日裁定柯、應分別以新台幣7000萬元、3000萬元交保，並限制住居、出境及出海。

合議庭並要求柯文哲、應曉薇不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，並接受左腳配戴電子腳鐶、攜帶個案手機等科技設備監控。應曉薇當天辦完交保手續後離去。柯文哲昨天下午辦保後離開北院。

柯文哲 應曉薇

延伸閱讀

柯文哲今早離家赴北院開庭只說一句 吳怡萱反嗆總統府：鬼話連篇

自由之身爭清白！柯文哲交保後首度出庭 9:27神情輕鬆步入法院

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

柯文哲7000萬元交保 返新竹老家停留約3小時

相關新聞

基平隧道狂飆時速101收1萬2罰單 辯標誌不完善訴請撤銷被駁回

黃男在基平隧道開車飆到時速101公里，超速51公里，收到危險駕駛1萬2000元罰單。黃男指隧道入口處未設限速標誌，用路環...

影／逢甲商圈藏賭場 警衝場破局...賭客懵了呆問：這局怎算

台中市西屯區一間德州撲克體驗館涉嫌替賭客以「現金換籌碼」，經營賭場，警方近日出動24名警力前往查緝，帶回涉案負責人、員工...

打拳後休息昏迷！壯男留醫逾4個月不治 家屬怒告6人疏忽結果曝光

拳腳無眼，練習搏擊運動時，也可能意外發生奪命悲劇。

模擬逃亡路線助經濟要犯鍾文智逃大陸 同鄉好友起訴求刑1年8月

經濟要犯鍾文智炒作存託憑證TDR獲利逾4億元，累計判刑30年5月定讞棄保潛逃。台北地檢署追查，鍾文智屏東同鄉鄭畯中等3人...

東港安泰醫院違建拆除工程包商賴著不走 法院依社維法裁處3千元

東港安泰醫院去年山陀兒颱風大火釀9死燒出醫院違建，屏東縣政府今年1月拆違建，院方承攬拆除包商陳姓男子與重機具進駐，縣府向...

司機釀連環車禍 二審神隱遭重判

大貨車司機蔡姓男子去年八月邊開車邊飲食，沒注意前方號誌紅燈，加上貨車超載，發現時來不及減速，釀五車連環撞事故，造成一人死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。