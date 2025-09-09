影／逢甲商圈藏賭場 警衝場破局...賭客懵了呆問：這局怎算

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區一間德州撲克體驗館涉嫌替賭客以「現金換籌碼」，經營賭場，警方近日出動24名警力前往查緝，帶回涉案負責人、員工、賭客等16人，賭客見到大批警力上門，當場懵了，還問女荷官「這局怎算」，警方喝令「帶回法辦」，警詢後依賭博罪嫌送辦，張姓負責人獲3萬元交保、員工2萬元交保，賭客請回。

警方調查，該間位於逢甲商圈的德州撲克體驗館從今年初開始經營，以「掛羊頭賣狗肉」方式，，實際上卻以「台幣換籌碼」方式，讓賭客賭博，賭客每次需以3400元換取30萬點籌碼，店家則抽頭400元作為佣金，贏得籌碼能兌回現金。

第六警分局西屯所蒐證完備後，近日出動24名警力前往查緝，有賭客看到警方「衝場」，一下子懵了，手裡緊握籌碼不願鬆開，還有賭客詢問荷官「這一局怎麼算」。

警方聽到後喝斥，「全部帶回法辦」，將桌面籌碼與櫃台現金逐一清點裝袋，扣得40萬元現金、賭具、籌碼等贓證物，帶回張姓負責人（27歲）、林姓女荷官（24歲）等10人，以及涉案賭客6人。

警詢後依賭博罪嫌送辦，檢方命張姓負責人等4人以3萬元交保、女荷官、員工等6人獲2萬元交保，6名賭客請回。

第六警分局長周俊銘強調，此次查獲的賭博場所就位於學校周邊，賭博歪風恐影響學子身心，警方絕不容許此類不法行為存在，為維護社區純淨環境與校園周邊治安，將持續加強查緝力道，展現警方掃蕩決心。

台中市西屯區一間德州撲克體驗館涉經營賭場,讓賭客將籌碼換回現金,警方近日前往查緝,查扣籌碼、賭具等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區一間德州撲克體驗館涉經營賭場，讓賭客將籌碼換回現金，警方近日前往查緝，查扣籌碼、賭具等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區一間德州撲克體驗館涉經營賭場，讓賭客將籌碼換回現金，警方近日前往查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區一間德州撲克體驗館涉經營賭場，讓賭客將籌碼換回現金，警方近日前往查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區一間德州撲克體驗館涉經營賭場，讓賭客將籌碼換回現金，警方近日前往查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區一間德州撲克體驗館涉經營賭場，讓賭客將籌碼換回現金，警方近日前往查緝。記者陳宏睿／翻攝

