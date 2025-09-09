聽新聞
東港安泰醫院違建拆除工程包商賴著不走 法院依社維法裁處3千元
東港安泰醫院去年山陀兒颱風大火釀9死燒出醫院違建，屏東縣政府今年1月拆違建，院方承攬拆除包商陳姓男子與重機具進駐，縣府向陳男說明醫院違建由公權利力執行，陳不願撤離，警方將陳強制抬離，依違反社會秩序維護法移送，法院裁定陳男罰鍰3千元。
屏東地院裁定指出，東港安泰醫院因違反建築法、違建建築處理辦法，違建部分遭屏東縣政府城鄉展處勒令拆除，縣府人員在今年1月17日前往執行違章建築拆除工程時，適有承攬院方拆除工程人員，及相關重機具已進駐施工。
縣府人員向陳男說明醫院違建已變更為公權力代執行，但陳男仍執意在現場不願撤離，導致縣府人員無法進場施工，陳男不顧縣府人員與警方制止仍執意依其與院方間承攬契約施作拆除工程，顯有以不當的行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱的程度，致妨害公務。
法院裁定指出，陳男辯稱沒有阻止縣府拆違建工程人員進駐，他只是依照跟院方間契約施工，要施工才能請款等。
法院裁定指出，縣府人員及警方、東港安泰醫院於7樓拆除現場請陳男停工並離開，陳男不配合，仍駕駛山貓拆除現場工程的施作，經院方人員告知院方態度為配合公權力行使，停工後報酬依承攬契約約定計算，但他仍以不作為方式，坐在地上拒離開，妨害公權利行使。
法院裁定，陳男明知醫院的拆除工程已轉為縣府公權力執行，不僅未依規定停工撤場，還持續施工以不作為方式妨礙公務進行，導致員警須以多名人力將陳男抬離現場。審酌陳男的違反的手段、違反義務的程度，在公務員依法執行職務時，以顯然不當的行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱的程度，處罰鍰3000元。
