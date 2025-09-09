打拳後休息昏迷！壯男留醫逾4個月不治 家屬怒告6人疏忽結果曝光

示意圖／ingimage 拳腳無眼，練習搏擊運動時，也可能意外發生奪命悲劇。台北1名有打拳習慣的32歲壯男，前年如常到拳擊館上課，其間接受教練指導，進行多人分組對模擬對打，隨後到一旁休息，但其意識愈來愈模糊，教練發現他情況有異，要求拳館職員報警。

壯男其後昏迷送院，留醫4個多月後終告不治。家屬怒告拳擊館館長、教練和學員共6人，認為死者在安全防護不足的情況下，頭部受到連續重擊，而且沒有及時送院，做法涉及過失致死。但檢察官經調查後，認為證據不足，決定不作起訴。

男死者身材並非嬌小瘦弱

今年9月報導，32歲張姓男死者正值壯年，上完30堂拳擊初階課程，通過進階認證考試，而比起其他對練學員，張男的身材並非嬌小瘦弱。

家屬質疑事件涉及過失致死

案發於2023年9月2日下午，張男前往台北市大安區1間拳擊館分館進行團體課程，家屬指控館方沒有提供足夠護具，懷疑張男遭到連續重擊頭部，導致身體不適，但教練和其他學員沒有立即停手。張男頭部受到重擊，出現腦出血和腦水腫，導致腦壓過高並昏迷不醒，直到2024年1月25日晚上宣告不治。家屬質疑拳擊館館長沒有提供安全防護，教練和學員導致死者頭部受到連續重擊，沒有及時將他送院，怒告6人做法涉及過失，才會導致張男死亡。

教練即時發現情況有異

但林姓教練指出，一眾學員當日下午3時半開始熱身，大約4時10分結束，學員休息片刻後戴上拳套、護頭和牙墊，慢慢進行模擬對打訓練，林教練要求學員練習時以技術和速度為主，而且只能用一半力道，每2分鐘就休息1分鐘。張男訓練到第二循環第二回合時，自己坐下休息，卻除下頭套摸頭，教練覺得奇怪，要求張男坐在地板上避免跌倒，同時叫拳館職員購買冰塊，協助張男冰敷降溫，林教練也叫1名醫生學員幫手查看，由醫生學員判斷是否需要報警。

意識愈來愈模糊

該名醫生學員指，張男眼睛往上望，雙眼無法對焦；其他學員分別作證指，張男表示不舒服，坐在旁邊休息，有學員和張男聊天，對方一開始沒有異常，但其意識愈來愈模糊，職員遂致電119，送張男到醫院進行搶救。

監視器影片到事發期間沒有異常

台北地檢署翻查監視器片段，張男對練時沒有明顯處於下風，抑或單方面遭受拳擊，無人刻意集中攻擊張男頭部、頸後和後腦，張男在6次對打練習中，外觀和動作沒有明顯異常。到了當日下午4時40分，張男以正常步速走到座椅區休息，約1分鐘後，教練走近關心，張男仍然轉動頸部和觸摸後腦，其他學員陸續查看其情況，張男最初沒有明顯異常，直到旁人發現有異，立即通知救護人員到場救人。

檢察官不會起訴6人

檢察官相信，張男腦部傷勢並非一般救護設備可以應對，同時需要有專業知識技術才能進行急救，沒有證據顯示館方沒有提供充足安全防護、學員持續重擊、延誤通報送院等過失，決定不會起訴拳擊館館長、教練及4名在場學員。

延伸閱讀：

生日變死忌！人妻與孩子捧蛋糕送驚喜慶生 悲揭丈夫喚不醒猝死

富商服食偉哥馬上風猝死！小三秒提訴訟爭產 正宮怒追索賠風流帳

文章授權轉載自《香港01》