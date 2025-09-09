司機釀連環車禍 二審神隱遭重判

大貨車司機蔡姓男子去年八月邊開車邊飲食，沒注意前方號誌紅燈，加上貨車超載，發現時來不及減速，釀五車連環撞事故，造成一人死亡；一審判蔡十月徒刑，他上訴，二審卻都未出庭，院方安排調解都遭「放鴿子」，法官認為他沒有真心彌補損害，改判刑一年四月。可上訴。

四十七歲蔡男為環保公司大貨車司機，去年八月廿三日清晨六時許，蔡開大貨車行經台中市清水區臨港路六段、三順路口時，因在車上吃早餐，未注意前方狀況，未發現前方車輛都已靜止停等紅燈。

當時蔡男貨車超載，發現時已來不及煞車減速，大貨車車頭碰撞前方郭姓男子駕駛的小貨車，郭車再往前推撞，又造成前方三輛大、小貨車追撞，變成連環追撞交通事故。

首當其衝的郭男車輛，因往前推撞變「夾心餅乾」，車體嚴重扭曲變形，郭男胸腹內出血，出血性休克，送醫急救不治。蔡男自首，警方依過失致死罪送辦。

一審時蔡男坦認犯案，法官認符合自首條件予以減刑，但未與家屬和解，審酌犯罪情節、經濟狀況等條件後，判蔡十月徒刑。

檢方上訴。台中高分院二審期間，蔡都沒有出庭，院方安排他與被害人調解，蔡也未現身。合議庭認定，蔡沒有真摯彌補自己行為所造成的重大損害，一審量刑顯然過輕，撤銷改判一年四月徒刑。