老翁到紫南宮借600元發財金做錯1事 12萬飛了

新竹一名周姓男子持身分證去紫南宮借發財金600元，服務人員比對資料後查覺有異，報警後發現周男是拿撿到的身分證，假冒他人身分借金，被南投檢警依偽造文書罪送辦，遭法院判決有期徒刑4月，如易科罰金折合12萬元，可上訴。

判決書指出，62歲周男曾有毒品前科曾入獄服刑，出獄後缺錢花用，去年10月在新竹某家網咖撿到楊姓男子的身分證，便將主意打到神明身上，邀朋友一起去南投紫南宮借發財金，盼獲土地公庇佑，但又不想還款，因此用楊男身分證借金。

周男佯稱「楊姓朋友拜託我去幫他借金」，請不知情的朋友幫他填寫求金單，周男還隨便編一組手機號碼請朋友代填，完成填單後，周男持身分證及該單子去借金，他簽上楊男名字後等著領取600元發財金，不料卻被服務台人員識破。

服務台人員比對其系統上資料時查覺有異，撥打手機號碼進一步確認，發現電話根本打不通，因此報警處理，警方到場後查出楊男身分證已通報遺失，周男是拿撿到的身分證冒名去紫南宮借金，涉及偽造文書罪，南投地檢署聲請簡易判決。

南投地院法官審酌，周男撿到他人身分證，竟冒用當事人名義欲詐取發財金，還不僅有害社會秩序，也造成楊男生活及心理上困擾，實屬不該，但考量周男坦承犯行，依偽造私文書罪名判刑4個月，若易科罰金折合12萬元。全案仍可上訴。

