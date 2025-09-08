府中站人行陸橋電梯意外 板橋區公所技工涉包庇、護航廠商遭訴

捷運府中站2號出口旁人行陸橋，去年10月發生電梯鋼索斷裂，造成孫姓婦人與姪子摔傷意外。檢廉查出，負責電梯維修的新北市板橋區公所工務課曾姓技士，涉嫌在自身瀝青舖修和電梯養護等業務上，包庇廠商魚目混珠和偽造不實維修紀錄，新北地檢署依偽造文書及貪汙圖利等罪起訴曾男。

至於55歲孫姓婦人與其8歲姪子因電梯鋼索全部斷裂，急墜摔地受傷，造成孫婦腳骨折大出血、脊椎爆裂性骨折及左側第一肋骨骨折；姪子也脊椎粉碎性骨折，傷勢相當嚴重。其中鋼索日常更換、保養有無弊端，檢方另案偵辦中。

檢廉調查，事後已離職的曾男主要負責車輛維護、路面鋪設、沙包管理、封橋封路及包括電梯等機電設備的管理維護業務，卻在板橋區公所「112年度新北市板橋區路面鋪設材料供應」、「113年度新北市板橋區府中人行陸橋電梯維護保養」勞務採購案中，涉嫌包庇護航瀝青和電梯的得標廠商。

例如瀝青廠商中，原得標廠商成功瀝青應每月將瀝青材料送至區公所指定的材料檢驗實驗室檢驗品質，曾男卻縱容該公司於2023年11月間，因廠房失火而以其他家公司的瀝青代替，並製作不實抽樣檢驗報告。