宣判前7小時離世 屏東酒駕男「死後判刑7個月」二審撤銷

屏東鄭姓男子今年1月在家中喝酒後騎車出門，因自摔被送醫治療，警方對他酒測，鄭呼氣酒測值達每公升0.42毫克，被檢方依酒駕起訴，屏東地院今年6月25日下午宣判，結果鄭當天清晨離世，消息還沒傳到法院，鄭最後被判7月，檢方上訴後，因鄭男死亡，二審法官最後判決撤銷，公訴不受理。

鄭男今年1月6日深夜酒後上路，在屏東縣和生路一段與工業六路口自摔，警方到場後將鄭男送醫，並對他酒測，鄭男酒測值超標，被依公共危險罪送辦，並由屏檢起訴。

屏東地院審理後，於今年6月25日下午2點半宣判，不過鄭卻於宣判當天清晨7時許死亡，因法院仍未接到通知，法官最後依程序完成判決，鄭被判刑7月，須入監服刑。

事後屏東檢方收到判決書後，發現鄭男已經在宣判前夕過世，依程序再提上訴，高雄高分院審理後，確認鄭男死亡，最後撤銷原判決，改判公訴不受理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康