宣判前7小時離世 屏東酒駕男「死後判刑7個月」二審撤銷
屏東鄭姓男子今年1月在家中喝酒後騎車出門，因自摔被送醫治療，警方對他酒測，鄭呼氣酒測值達每公升0.42毫克，被檢方依酒駕起訴，屏東地院今年6月25日下午宣判，結果鄭當天清晨離世，消息還沒傳到法院，鄭最後被判7月，檢方上訴後，因鄭男死亡，二審法官最後判決撤銷，公訴不受理。
鄭男今年1月6日深夜酒後上路，在屏東縣和生路一段與工業六路口自摔，警方到場後將鄭男送醫，並對他酒測，鄭男酒測值超標，被依公共危險罪送辦，並由屏檢起訴。
屏東地院審理後，於今年6月25日下午2點半宣判，不過鄭卻於宣判當天清晨7時許死亡，因法院仍未接到通知，法官最後依程序完成判決，鄭被判刑7月，須入監服刑。
事後屏東檢方收到判決書後，發現鄭男已經在宣判前夕過世，依程序再提上訴，高雄高分院審理後，確認鄭男死亡，最後撤銷原判決，改判公訴不受理。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言