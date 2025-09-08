快訊

影／柯文哲返老家...吃屎哥突現身撒冥紙、與小草互嗆 遭警帶走送辦

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

宣判前7小時離世 屏東酒駕男「死後判刑7個月」二審撤銷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東鄭姓男子今年1月在家中喝酒後騎車出門，因自摔被送醫治療，警方對他酒測，鄭呼氣酒測值達每公升0.42毫克，被檢方依酒駕起訴，屏東地院今年6月25日下午宣判，結果鄭當天清晨離世，消息還沒傳到法院，鄭最後被判7月，檢方上訴後，因鄭男死亡，二審法官最後判決撤銷，公訴不受理。

鄭男今年1月6日深夜酒後上路，在屏東縣和生路一段與工業六路口自摔，警方到場後將鄭男送醫，並對他酒測，鄭男酒測值超標，被依公共危險罪送辦，並由屏檢起訴。

屏東地院審理後，於今年6月25日下午2點半宣判，不過鄭卻於宣判當天清晨7時許死亡，因法院仍未接到通知，法官最後依程序完成判決，鄭被判刑7月，須入監服刑。

事後屏東檢方收到判決書後，發現鄭男已經在宣判前夕過世，依程序再提上訴，高雄高分院審理後，確認鄭男死亡，最後撤銷原判決，改判公訴不受理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

酒駕 死亡 屏東縣

延伸閱讀

馬英九赴三中案辯論庭 二審可望辯論終結定宣判日

三中案二審馬英九等人出庭

屏東開學首周2起校園暴力 學生遭毆打、美工刀劃傷

南國設計沙龍開跑 縣府攜手設計界共創屏東新美學

相關新聞

台南交通助理員「交警助理」自居 車主在場還開單又擅查個資被解雇

為改善市區違規停車亂象，提升交通秩序與通行品質，台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共聘用18名交通助理...

府中站人行陸橋電梯意外 板橋區公所技工涉包庇、護航廠商遭訴

捷運府中站2號出口旁人行陸橋，去年10月發生電梯鋼索斷裂，造成孫姓婦人與姪子摔傷意外。檢廉查出，負責電梯維修的新北市板橋...

宣判前7小時離世 屏東酒駕男「死後判刑7個月」二審撤銷

屏東鄭姓男子今年1月在家中喝酒後騎車出門，因自摔被送醫治療，警方對他酒測，鄭呼氣酒測值達每公升0.42毫克，被檢方依酒駕...

巨業司機撞死女大生今協商拉高賠償350萬 死者母：未感受公平對待

台中市巨業客運施姓司機去年9月撞死步行的東海大學林姓女大生，今天在台中地院開調解庭，巨業客運指出，今天協商已將賠償金拉高...

假訊息！網亂傳鋰電池工廠火災毒氣飄屏東 法院裁定不罰

高雄市小港區7月14日發生鋰電池工廠火災，有民眾在網路社群發文，「毒氣體已飄到潮州、萬巒、竹田、沿山公路鄉，東港、萬丹、...

裸聊遭恐嚇勒索3萬 門號來源竟是新竹男200元賣門號

新竹劉男為賺取200元，竟將手機門號交給詐騙集團使用，詐團利用該門號註冊遊戲帳號，並以視訊裸聊方式取得被害女子私密影像恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。