巨業司機撞死女大生今協商拉高賠償350萬 死者母：未感受公平對待
台中市巨業客運施姓司機去年9月撞死步行的東海大學林姓女大生，今天在台中地院開調解庭，巨業客運指出，今天協商已將賠償金拉高到350萬元，不過仍與家屬未達成共識，後續將再調解，女大生母親則說，未感受到巨業客運的公平對待，「來一次痛一次，大家心裡都不舒服」。
巨業客運撞死東海女大生案，今天上午在台中地院調解室調解，但雙方仍未就賠償金額達成共識。
巨業客運委任律師周仲鼎指出，今天與巨業客運法務、施姓肇事司機、林姓女大生的母親談調解，今天氣氛尚可，目前賠償金額初步試算，一定會高於350萬元，賠償金額是施姓司機與巨業公司一起出，細部的精神慰撫金、撫養費用等，後續再跟死者家屬協調。
林姓女大生母親則說，希望對方將心比心，不要高高在上，「每來一次痛一次，沒有得到公平對待，大家心裡都不舒服」。
林母委任律師則說，目前對扶養費的計算，仍未成共識，將再擇日協商，希望能就賠償金額，達成共識。
東海大學林姓女大生（20歲）在去年9月22日，與王姓學姐（21歲）行經中區綠川東街、中山路的行人穿越道時，遭巨業客運施姓司機（66歲）撞上，林女被壓在車輪底下，救出時已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡，施被檢方命以20萬元交保，因覓保無著，改以1萬元交保，檢方在今年4月偵結，依過失致死罪起訴。
