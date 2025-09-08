快訊

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

巨業司機撞死女大生今協商拉高賠償350萬 死者母：未感受公平對待

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市巨業客運施姓司機去年9月撞死步行的東海大學林姓女大生，今天在台中地院開調解庭，巨業客運指出，今天協商已將賠償金拉高到350萬元，不過仍與家屬未達成共識，後續將再調解，女大生母親則說，未感受到巨業客運的公平對待，「來一次痛一次，大家心裡都不舒服」。

巨業客運撞死東海女大生案，今天上午在台中地院調解室調解，但雙方仍未就賠償金額達成共識。

巨業客運委任律師周仲鼎指出，今天與巨業客運法務、施姓肇事司機、林姓女大生的母親談調解，今天氣氛尚可，目前賠償金額初步試算，一定會高於350萬元，賠償金額是施姓司機與巨業公司一起出，細部的精神慰撫金、撫養費用等，後續再跟死者家屬協調。

林姓女大生母親則說，希望對方將心比心，不要高高在上，「每來一次痛一次，沒有得到公平對待，大家心裡都不舒服」。

林母委任律師則說，目前對扶養費的計算，仍未成共識，將再擇日協商，希望能就賠償金額，達成共識。

東海大學林姓女大生（20歲）在去年9月22日，與王姓學姐（21歲）行經中區綠川東街、中山路的行人穿越道時，遭巨業客運施姓司機（66歲）撞上，林女被壓在車輪底下，救出時已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡，施被檢方命以20萬元交保，因覓保無著，改以1萬元交保，檢方在今年4月偵結，依過失致死罪起訴。

巨業客運司機去年9月撞死東海大學林姓女大生，巨業今委任律師周仲鼎出庭調解。記者陳宏睿／攝影
巨業客運司機去年9月撞死東海大學林姓女大生，巨業今委任律師周仲鼎出庭調解。記者陳宏睿／攝影
巨業客運司機去年9月撞死東海大學林姓女大生，林姓女大生母親今早到台中地院與對方調解。記者陳宏睿／攝影
巨業客運司機去年9月撞死東海大學林姓女大生，林姓女大生母親今早到台中地院與對方調解。記者陳宏睿／攝影

車禍 母親 客運 東海大學

延伸閱讀

花4萬多「玩7國」！陸20歲女大生超狂省錢窮遊 返國時甚至變胖了

女大生為課業與家人起爭執 竟爬出15樓冷氣室外機哭泣

北市狼運將趁女大生昏睡鑽入後座迫口交 桃院重判8年半

新北河海音樂祭驚見惡男打手槍 蹭女大生臀部當場被圍逮

相關新聞

台南交通助理員「交警助理」自居 車主在場還開單又擅查個資被解雇

為改善市區違規停車亂象，提升交通秩序與通行品質，台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共聘用18名交通助理...

府中站人行陸橋電梯意外 板橋區公所技工涉包庇、護航廠商遭訴

捷運府中站2號出口旁人行陸橋，去年10月發生電梯鋼索斷裂，造成孫姓婦人與姪子摔傷意外。檢廉查出，負責電梯維修的新北市板橋...

宣判前7小時離世 屏東酒駕男「死後判刑7個月」二審撤銷

屏東鄭姓男子今年1月在家中喝酒後騎車出門，因自摔被送醫治療，警方對他酒測，鄭呼氣酒測值達每公升0.42毫克，被檢方依酒駕...

巨業司機撞死女大生今協商拉高賠償350萬 死者母：未感受公平對待

台中市巨業客運施姓司機去年9月撞死步行的東海大學林姓女大生，今天在台中地院開調解庭，巨業客運指出，今天協商已將賠償金拉高...

假訊息！網亂傳鋰電池工廠火災毒氣飄屏東 法院裁定不罰

高雄市小港區7月14日發生鋰電池工廠火災，有民眾在網路社群發文，「毒氣體已飄到潮州、萬巒、竹田、沿山公路鄉，東港、萬丹、...

裸聊遭恐嚇勒索3萬 門號來源竟是新竹男200元賣門號

新竹劉男為賺取200元，竟將手機門號交給詐騙集團使用，詐團利用該門號註冊遊戲帳號，並以視訊裸聊方式取得被害女子私密影像恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。