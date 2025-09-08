裸聊遭恐嚇勒索3萬 門號來源竟是新竹男200元賣門號
新竹劉男為賺取200元，竟將手機門號交給詐騙集團使用，詐團利用該門號註冊遊戲帳號，並以視訊裸聊方式取得被害女子私密影像恐嚇取財，又以假交友方式詐騙另名女子，共計騙走3萬1000元遊戲點數。新竹地院依幫助犯恐嚇取財罪，判劉男有期徒刑5月。
判決書指出，28歲劉男明知手機門號可能淪為犯罪工具，仍於2023年2月間將所申辦的中華電信門號，各以200元代價賣給詐騙集團。該集團隨後用該門號驗證註冊遊戲帳號，並以「假交友詐財」與「裸聊恐嚇」手法，騙走共計3萬1000元遊戲點數。
其中一名被害女子誤信網路交友話術，於同年3月6日購買1000元遊戲點數並將序號交付，遭詐騙集團轉入帳號。
另一名被害女子則因與詐團成員視訊裸聊，被恐嚇若不付錢將外流影像。該女心生畏懼，購買6次價值共3萬元的遊戲點數，依指示傳送點數序號及密碼給詐騙集團，再由該集團成員將點數儲值至帳號內，2女事後報警處理。
法官認為，劉男並未直接參與詐騙與恐嚇，但其提供門號將助長犯罪，增加告訴人尋求救濟困難，社會危害不容小覷。雖劉男坦承犯行，但至今未與被害人達成和解或賠償，最終依幫助犯恐嚇取財罪判刑5月，易科罰金15萬。
