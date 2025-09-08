快訊

台南市警組長駕妻懸掛假車牌車被送辦 南檢不起訴：他不知情

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警新化分局防治組長王冠雄去年七月間駕駛登記在妻子名下的轎車行經永康地區，遭巡邏員警查獲懸掛偽造車牌，永康警分局將他與妻子均依偽造文書罪移送法辦；案經台南地檢署偵查終結，認定偽造車牌者是他的魏姓妻子，王並不知情，將王處分不起訴。

王冠雄學經歷豐富，擁有中央警察大學法學碩士學位，歷任所長、刑事偵查員、督察員及組長迄今，內外勤職務歷練完整；先後任職玉井警分局、歸仁警分局督察組長，現職新化警分局防治組長，2022年3月考上第31期警正班，王學養俱佳，平時戮力從公，去年涉入此案均讓同事感到意外。

台南市警永康分局調查，王冠雄的魏姓妻子名下BMW車輛的車牌遭吊扣，王與魏女涉嫌共同基於偽造特種文書並行使的犯意聯絡，去年7月3日前某時日，由魏女影印車牌後護貝，黏貼在珍珠板上，以此方式偽造車牌2面，懸掛在汽車上，並駕駛車輛上路。

兩人行為足以生損害於公路監理機關對於汽車號牌管理及警察機關對於交通違規稽查、犯罪偵查之正確性；警方去年7月3日在永康區龍中街與竹南街口處，見車輛停放在該處，懸掛偽造車牌，展開調查，將王與妻子依涉嫌偽造文書罪送辦。

檢方調查，王冠雄堅決否認涉有行使偽造特種文書犯行，辯稱他對假車牌的事情並不知情；魏姓妻子則稱掛上偽造車牌後不到一個月，先生就去把車子開回來，確切時間忘記了，車牌是拿福斯那台的車牌去影印，印出來之後護貝，再黏在珍珠板上，掛在BMW車輛。

檢方認為，懸掛偽造車牌之人是魏姓妻子，將魏妻處分緩起訴，王冠雄對此並不知情，且查無任何積極證據可證魏女行為有何犯意聯絡或行為分擔，難認王涉有何行使偽造特種文書罪嫌；復查無其他積極證據，足認王涉有相關犯行，認定王犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

台南地檢署偵查終結，認定偽造車牌者是王冠雄的魏姓妻子，王並不知情，將王處分不起訴。記者袁志豪／攝影
台南地檢署偵查終結，認定偽造車牌者是王冠雄的魏姓妻子，王並不知情，將王處分不起訴。記者袁志豪／攝影

妻子 台南 偽造文書

相關新聞

台南交通助理員「交警助理」自居 車主在場還開單又擅查個資被解雇

為改善市區違規停車亂象，提升交通秩序與通行品質，台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共聘用18名交通助理...

假訊息！網亂傳鋰電池工廠火災毒氣飄屏東 法院裁定不罰

高雄市小港區7月14日發生鋰電池工廠火災，有民眾在網路社群發文，「毒氣體已飄到潮州、萬巒、竹田、沿山公路鄉，東港、萬丹、...

裸聊遭恐嚇勒索3萬 門號來源竟是新竹男200元賣門號

新竹劉男為賺取200元，竟將手機門號交給詐騙集團使用，詐團利用該門號註冊遊戲帳號，並以視訊裸聊方式取得被害女子私密影像恐...

台南市警組長駕妻懸掛假車牌車被送辦 南檢不起訴：他不知情

台南市警新化分局防治組長王冠雄去年七月間駕駛登記在妻子名下的轎車行經永康地區，遭巡邏員警查獲懸掛偽造車牌，永康警分局將他...

金曲歌后曹雅雯遭粉絲搶手機 她違反保護令起訴

金曲歌后曹雅雯遭新加坡籍劉姓女粉絲長期騷擾，法院已核發保護令，劉女今年8月26日得知曹雅雯前往西門町髮廊，涉到場守候，見...

曾是台灣第6女富豪…蔣清明炒作必翔股票 判關5年定讞

曾被媒體封為「2004年台灣十大女富豪」第6名的電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明，結合市場派操縱自家股價，股價2年內...

