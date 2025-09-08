聽新聞
台南市警組長駕妻懸掛假車牌車被送辦 南檢不起訴：他不知情
台南市警新化分局防治組長王冠雄去年七月間駕駛登記在妻子名下的轎車行經永康地區，遭巡邏員警查獲懸掛偽造車牌，永康警分局將他與妻子均依偽造文書罪移送法辦；案經台南地檢署偵查終結，認定偽造車牌者是他的魏姓妻子，王並不知情，將王處分不起訴。
王冠雄學經歷豐富，擁有中央警察大學法學碩士學位，歷任所長、刑事偵查員、督察員及組長迄今，內外勤職務歷練完整；先後任職玉井警分局、歸仁警分局督察組長，現職新化警分局防治組長，2022年3月考上第31期警正班，王學養俱佳，平時戮力從公，去年涉入此案均讓同事感到意外。
台南市警永康分局調查，王冠雄的魏姓妻子名下BMW車輛的車牌遭吊扣，王與魏女涉嫌共同基於偽造特種文書並行使的犯意聯絡，去年7月3日前某時日，由魏女影印車牌後護貝，黏貼在珍珠板上，以此方式偽造車牌2面，懸掛在汽車上，並駕駛車輛上路。
兩人行為足以生損害於公路監理機關對於汽車號牌管理及警察機關對於交通違規稽查、犯罪偵查之正確性；警方去年7月3日在永康區龍中街與竹南街口處，見車輛停放在該處，懸掛偽造車牌，展開調查，將王與妻子依涉嫌偽造文書罪送辦。
檢方調查，王冠雄堅決否認涉有行使偽造特種文書犯行，辯稱他對假車牌的事情並不知情；魏姓妻子則稱掛上偽造車牌後不到一個月，先生就去把車子開回來，確切時間忘記了，車牌是拿福斯那台的車牌去影印，印出來之後護貝，再黏在珍珠板上，掛在BMW車輛。
檢方認為，懸掛偽造車牌之人是魏姓妻子，將魏妻處分緩起訴，王冠雄對此並不知情，且查無任何積極證據可證魏女行為有何犯意聯絡或行為分擔，難認王涉有何行使偽造特種文書罪嫌；復查無其他積極證據，足認王涉有相關犯行，認定王犯罪嫌疑不足，處分不起訴。
