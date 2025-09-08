快訊

女子涉偽造租賃契約申請租金補貼 新北檢起訴

中央社／ 新北8日電

翁姓女子涉持新北市某屋主印章，擅自偽造租賃契約書，填寫租金補貼申請，詐領補助款共新台幣7萬餘元，新北地方檢察署近日依行使偽造私文書、詐欺取財等罪嫌起訴翁女。

根據起訴書，翁女於民國111年間，居住在新北市中和區某房屋，未與屋主訂立租賃契約，也未繳租金。翁女於111年9月30日前、112年7月3日前，未經同意或授權，持該屋主印章，擅自偽造租賃契約書。

契約內容為翁女以1個月2萬2000元承租該屋，租賃期間分別為110年5月9日起至112年5月9日、112年5月9日起至114年5月9日，翁女填寫租金補貼申請書，且分別於111年9月30日、112年7月3日檢附偽造的租賃契約書影本各1份，透過網路提交給內政部國土管理署人員，共獲得7萬7067元補助款。

該屋主發現後報警，翁女在偵查中坦承偽造2次房屋租賃契約，詐領補助款。檢方依行使偽造私文書、詐欺取財罪嫌將翁女起訴，犯行屬想像競合犯（1個犯罪行為觸犯數個罪名），建請法院從重以行使偽造私文書處斷，另外，翁女2次偽造租賃契約申辦補助行為，犯意各別，行為互殊，建請予以數罪併罰。

