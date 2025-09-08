快訊

台南交通助理員「交警助理」自居 車主在場還開單又擅查個資被解雇

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

為改善市區違規停車亂象，提升交通秩序與通行品質，台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共聘用18名交通助理員，各分派3名至第一至第六警分局協勤；不過，第二分局一位交通助理員3個月來因狀況連連，交通警察大隊已在8月31日將他資遣。

據了解，交通助理員工作協助道路交通管理稽查，包括疏導道路交通、維持停車秩序、整理車站交通秩序、提供交通服務、排除道路障礙、執行其他道路交通稽查及其他臨時交辦工作，自6月起上線投入勤務，薪資比照5職等約3萬7800元，進用期間至今年12月31日。

其中一名分發至第二分局南門派出所的83年次女性，在6月1日報到當天就告知要離職，並未說明原因，從未實際出勤；隔天交大讓另一名也是30多歲的候補男性至南門所報到，展開勸導、開單勤務，該名男性對開單取締任務相當有興趣，即使下班後也打電話通報有違停

為了避免交通助理員與違規民眾發生爭執，警方規定助理員只能依「道路交通管理處罰條例」第56條，針對無人在場的違規停車開單；若有車主或乘客在場，則僅能勸導，或通知派出所員警到場處理；但這名南門所的助理員，卻還是在駕駛在場時舉發，引起民眾質疑。

當時狀況是，助理員穿著警方製作的背心、穿戴密錄器、無線電，出現在違停車主旁邊，當時車主仍下車去買便當，助理員便當場開單；事後車主向警方質疑助理員取締情況，經分局了解，助理員解釋，車主去買東西吃，離開現場就是不在現場，所以他就開單。

當分局提醒，有人在場的違規停車，助理員沒有被授權舉發，且車主已經回來了，就以勸導與警告為主，如果要開單就通知派出所員警接手；助理員仍稱他穿制服在旁邊，就已經是對車主警告。分局告知，他必須上前向車主說明，而不能以人在現場就等同警告。

交通助理員設計目的是分擔警方勤務壓力、降低與民眾衝突，結果這名助理員卻以「交通助理警察」自居，讓遭取締的車主十分傻眼；當車主提出質疑，他僅回答「你去申訴」而不多做說明，讓民眾頻繁向分局投訴，導致他每天出勤，變成背離制度設計初衷，讓派出所更加頭痛。

該名助理員甚至擅查個資，被分局取消權限後，後來又試圖登入系統；雖然他的解釋為不小心按錯，但警方認為他2度利用系統不當查詢個資，經第一次嚴厲警告，竟又再犯，擔心可能成為風紀隱憂，經綜合考量，向交通大隊建議汰除，交大最終決議資遣。

分局說明，該名交通助理員自今年6月起協助交通取締及整理工作，因勤務執行上未符合成效及言行舉止欠佳，且認知觀念顯有偏差，無法勝任工作，認其不適任並予解雇；分局將持續精進交通助理員教育，落實督考，以提升執法公信力。

台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共不過，第二分局一位交通助理員3個月來因狀況連連，交通警察大隊已在8月31日將他資遣。示意圖／記者袁志豪翻攝
台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共不過，第二分局一位交通助理員3個月來因狀況連連，交通警察大隊已在8月31日將他資遣。示意圖／記者袁志豪翻攝

車主 警察 違停 制服

相關新聞

台南交通助理員「交警助理」自居 車主在場還開單又擅查個資被解雇

為改善市區違規停車亂象，提升交通秩序與通行品質，台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共聘用18名交通助理...

金曲歌后曹雅雯遭粉絲搶手機 她違反保護令起訴

金曲歌后曹雅雯遭新加坡籍劉姓女粉絲長期騷擾，法院已核發保護令，劉女今年8月26日得知曹雅雯前往西門町髮廊，涉到場守候，見...

曾是台灣第6女富豪…蔣清明炒作必翔股票 判關5年定讞

曾被媒體封為「2004年台灣十大女富豪」第6名的電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明，結合市場派操縱自家股價，股價2年內...

生前贈與「每人一間房」 上億遺產仍讓母子4人告成一團

在各類因為遺產繼承所衍生的民事官司中，因被繼承人生前未先將遺產分配妥當，導致繼承人間開撕互告，是引發訴訟的主因之一，縱使有人在生前會以「每人送一間房」，以示完成對子女的照顧責任，但對遺產分配還是無解，北市一名蔡姓富商過世後留下上億元遺產，由於蔡男生前未立遺囑，蔡妻因此以3子女為被告，向法院訴請分割遺產。 蔡妻除請求夫妻剩餘財產差額分配共3千多萬外，還主張丈夫生前替三個小孩買的房子屬於「特種贈與」，都得重新列入丈夫的遺產總額來進行分配，三個小孩則反擊稱，母親的婚後財產有仁愛路價值5千萬豪宅，婚後財產怎麼可能是零？父親給他們3兄妹的房屋都屬於一般贈與，無須歸扣。 到底家庭中對家人的贈與，哪些算單純贈與、哪些算特種贈與，而特種贈與一定得重新納入遺產總額進行分配嗎？聯合報數位版法律快譯通專欄，本周將為讀者全解析，歡迎訂閱分享。

三中案二審馬英九等人出庭

中國國民黨前主席馬英九涉低價出售三中及舊黨部大樓一審獲判無罪，檢方提上訴，台灣高等法院今天開庭二審，傳喚馬英九、前中投董...

無視警鈴紅色燈號闖越平交道挨罰7萬4與吊照 他提告稱罰太重

朱姓男子開車行經台南市平交道，眼見前方響起警鈴、紅色燈號閃爍，仍不立即停車，強行闖越，遭民眾檢舉；交通局裁罰7萬4500...

