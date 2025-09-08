台南交通助理員「交警助理」自居 車主在場還開單又擅查個資被解雇

為改善市區違規停車亂象，提升交通秩序與通行品質，台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共聘用18名交通助理員，各分派3名至第一至第六警分局協勤；不過，第二分局一位交通助理員3個月來因狀況連連，交通警察大隊已在8月31日將他資遣。

據了解，交通助理員工作協助道路交通管理稽查，包括疏導道路交通、維持停車秩序、整理車站交通秩序、提供交通服務、排除道路障礙、執行其他道路交通稽查及其他臨時交辦工作，自6月起上線投入勤務，薪資比照5職等約3萬7800元，進用期間至今年12月31日。

其中一名分發至第二分局南門派出所的83年次女性，在6月1日報到當天就告知要離職，並未說明原因，從未實際出勤；隔天交大讓另一名也是30多歲的候補男性至南門所報到，展開勸導、開單勤務，該名男性對開單取締任務相當有興趣，即使下班後也打電話通報有違停。

為了避免交通助理員與違規民眾發生爭執，警方規定助理員只能依「道路交通管理處罰條例」第56條，針對無人在場的違規停車開單；若有車主或乘客在場，則僅能勸導，或通知派出所員警到場處理；但這名南門所的助理員，卻還是在駕駛在場時舉發，引起民眾質疑。

當時狀況是，助理員穿著警方製作的背心、穿戴密錄器、無線電，出現在違停車主旁邊，當時車主仍下車去買便當，助理員便當場開單；事後車主向警方質疑助理員取締情況，經分局了解，助理員解釋，車主去買東西吃，離開現場就是不在現場，所以他就開單。

當分局提醒，有人在場的違規停車，助理員沒有被授權舉發，且車主已經回來了，就以勸導與警告為主，如果要開單就通知派出所員警接手；助理員仍稱他穿制服在旁邊，就已經是對車主警告。分局告知，他必須上前向車主說明，而不能以人在現場就等同警告。

交通助理員設計目的是分擔警方勤務壓力、降低與民眾衝突，結果這名助理員卻以「交通助理警察」自居，讓遭取締的車主十分傻眼；當車主提出質疑，他僅回答「你去申訴」而不多做說明，讓民眾頻繁向分局投訴，導致他每天出勤，變成背離制度設計初衷，讓派出所更加頭痛。

該名助理員甚至擅查個資，被分局取消權限後，後來又試圖登入系統；雖然他的解釋為不小心按錯，但警方認為他2度利用系統不當查詢個資，經第一次嚴厲警告，竟又再犯，擔心可能成為風紀隱憂，經綜合考量，向交通大隊建議汰除，交大最終決議資遣。