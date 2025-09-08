聽新聞
金曲歌后曹雅雯遭粉絲搶手機 她違反保護令起訴
金曲歌后曹雅雯遭新加坡籍劉姓女粉絲長期騷擾，法院已核發保護令，劉女今年8月26日得知曹雅雯前往西門町髮廊，涉到場守候，見曹雅雯動手拉扯手機。台北地檢署今偵結，依跟蹤騷擾法違反保護令罪嫌起訴劉女。
30歲劉女2023年11月起透過臉書、IG傳遞無關表演的訊息給曹雅雯，曹雅雯不堪其擾封鎖劉女，不料，2024年8月間，劉女傳「不解封你爸媽的安全就別怪我」等恐嚇訊息，今年2月11日直接抵台，在高鐵板橋站盯梢、守候，企圖攔下要搭高鐵南下的曹雅雯，還當場拉扯行李，要求曹解除封鎖。法院認定劉女犯恐嚇危害安全罪等罪，判處應執行6月徒刑，可易科罰金，執行完畢後驅除出境。
曹雅雯不堪其擾聲請保護令，今年5月28日新北地方法院核發保護令，命劉女不得監視、觀察、跟蹤或知悉曹的行蹤，不得以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近曹的工作場所，並應遠離該場所至少100公尺，不得對曹為警告、威脅、嘲弄、辱罵、歧視、仇恨、貶抑或其他相類之語或動作，不得以電話、電子通訊、網際網路干擾，不得向曹告知或出示有害其名譽之訊息或物品，不得查閱曹的戶籍資料，有效期間為2年。
起訴指出，劉女今年8月26日下午2點40分許，涉透過曹的朋友發布的IG訊息得得知曹女的行蹤，便前往台北西門町守候，見曹準備離開髮廊，抓住曹的手拉扯曹的手機、行李，妨害報警、離去自由，導致曹深感恐懼。劉女稱要「談一談」還不讓旁人持手機錄影。檢方認定，劉女涉犯強制、違反保護令，從重依違反保護令罪起訴。
