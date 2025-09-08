曾是台灣第6女富豪…蔣清明炒作必翔股票 判關5年定讞

曾被媒體封為「2004年台灣十大女富豪」第6名的電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明，結合市場派操縱自家股價，股價2年內從30元拉到74元，最高法院依違反證券交易法判刑5年，併科2000萬元罰金定讞。她因另案先前被判刑8年確定，已在監服刑，檢方將聲請定應執行刑。

必翔實業靠輔具電動輪椅、電動車起家，當年因擁有業界覬覦的電動車與磷酸鋰鐵電池專利技術，包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九都對公司讚譽有加，號稱科技界的台灣之光。

2017年間必翔傳出炒股，檢調獲報創辦人伍必翔涉嫌結合市場派作手、金主，以相對成交方式將必翔股價從每股30元哄抬到74元。伍必翔否認炒股，指存摺、印鑑都是妻子蔣清明保管，蔣也說伍不知她向人借帳戶投資必翔股票，兩人為此爭吵、離婚。台北地檢署依違反證交法罪嫌起訴蔣清明等人，伍不起訴。

2004年間，必翔公司、蔣清明及伍必翔在英國涉訟，英國法院判蔣清明、伍必翔應與必翔公司連帶給付對方1023.5萬英鎊及訴訟費暫付款200萬英鎊，最高法院確認對方在我國對必翔公司及伍必翔、蔣清明強制執行。蔣清明從2014年起陸續向銀行貸款，並以所持有必翔公司股票質押借款。

一審認為，蔣清明和必翔公司秘書張清英、前管理部副科長陳世偉，及股市投資人彭建忠、蔡豪峰、許世璜等人合作，操縱必翔公司股價。蔣清明辯稱只是「維持股價」，因之前以必翔公司股票向銀行設質借款，且部分股票以融資買進，為維持融資擔保維持率免遭銀行斷頭，才會委請彭建忠「護盤」。

更一審判蔣5年徒刑，併科2000萬元罰金；去年9月19日裁定限制出境、出海處分撤銷，高院6月曾開訊問庭，釐清有無施以科技設備監控必要，然而當天最高法院也駁回蔣女另起證交法被判8年徒刑的案件，高院當庭裁定羈押，蔣清明傻眼，不停抽衛生紙拭淚。