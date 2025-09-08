馬英九赴三中案辯論庭 二審可望辯論終結定宣判日

前中國國民黨主席馬英九等涉低價出脫三中及舊黨部大樓，一審無罪。案經檢方上訴，高院5日庭訊由檢方論告，今天續開庭，由被告馬英九等人進行辯論，若順利完成將定宣判日期。

全案緣於，馬英九、前中投董事長張哲琛與前總經理汪海清等3人，在中國電視事業股份有限公司、中影與中國廣播股份有限公司(三中)交易案及舊黨部大樓案中，遭控涉嫌以低價及非常規交易方式出脫具不當取得爭議黨產，造成國民黨新台幣72億餘元損害。

民國107年7月間，台北地檢署依證券交易法非常規交易、特別背信與中華民國刑法背信等罪嫌起訴馬英九等人。

一審台北地方法院認定檢察官舉證不足，且馬英九不具違反證交法身分，110年10月27日判決馬英九無罪；張哲琛、汪海清也無罪。

檢察官提起上訴，二審由台灣高等法院審理。高院首度開庭時，馬英九、汪海清否認犯罪，張哲琛採無罪答辯。馬英九以行程問題，向法官請求準備程序由律師吳柏宏代出庭獲准。

本案歷經2年多，二審準備程序宣告終結，進入審理程序。二審依據審理計劃，5日已提示相關證據，並由公訴檢察官論告完成，今天由被告及辯護人進行辯論，可望傍晚被告最後陳述完成，全案辯論終結並定宣判日期。