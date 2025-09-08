快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

朱姓男子開車行經台南市平交道，眼見前方響起警鈴、紅色燈號閃爍，仍不立即停車，強行闖越，遭民眾檢舉；交通局裁罰7萬4500元、吊照一年，朱不服提告，表示吊照會影響工作。法院認為，朱違規屬實，交通局依法裁處，並無不當，朱訴請撤銷為無理由，判決駁回。

判決書指出，朱姓男子去年1月7日晚間11時許，開車行經台南市新市區中正路時，前方鐵路平交道警鈴已響、閃光號誌已顯示，仍強行闖越平交道；案經民眾持錄影畫面檢舉，警認有「警鈴已響、閃光號誌已顯示、闖平交道」違規行為，開單舉發，移送台南市交通局。

交通局裁罰7萬4500元罰鍰，吊扣駕照12個月，並應參加道路交通安全講習；朱不服，向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟指出，他是綠燈向前行駛，進入黃色網狀線後，平交道警示燈響起，考量緊急煞車可能造成危險，且遮斷器尚未放下，才決定要盡速通過。

朱表示，他是初犯，罰鍰金額過高，且吊扣駕駛執照影響工作，請求法院撤銷罰單

法院當庭勘驗現場影像，朱姓男子當時在平交道前一路口停等紅燈，右側路燈燈桿有紅底白字「平交道警告聲響起，請勿跨越停止線」告示牌。法院認為，朱眼見警鈴已響、閃光號誌已顯示表示暫停，朱尚未行駛在平交道內，自應暫停在原處；卻疏未注意持續通過，其主觀上至少具有過失，亦可認定，確有「警鈴已響、閃光號誌已顯示、闖平交道」違規行為事實。

朱姓男子開車行經台南市平交道，眼見前方響起警鈴、紅色燈號閃爍，仍不立即停車，強行闖越，遭民眾檢舉；交通局裁罰7萬4500元、吊照一年。示意圖／本報資料照片
朱姓男子開車行經台南市平交道，眼見前方響起警鈴、紅色燈號閃爍，仍不立即停車，強行闖越，遭民眾檢舉；交通局裁罰7萬4500元、吊照一年。示意圖／本報資料照片

台南 罰單 駕照

相關新聞

男大生跳水未起身 2同學水中抬起拋摔竟癱瘓 法院判賠143萬

大學同學相約屏東縣小琉球旅遊，在某民宿水池戲水，兩名陳姓同學發現陳男跳入水池沒起身，貿然將陳男從水中抱起，連續兩次以背摔...

無視警鈴紅色燈號闖越平交道挨罰7萬4與吊照 他提告稱罰太重

朱姓男子開車行經台南市平交道，眼見前方響起警鈴、紅色燈號閃爍，仍不立即停車，強行闖越，遭民眾檢舉；交通局裁罰7萬4500...

他開車左轉…員警沒攔成認拒檢逃逸裁罰2萬吊照 法院撤銷罰單

洪姓男子開車左轉，因未先駛入內線道，現場指揮交通員警從後追上要攔查，洪左轉後直接離去，遭員警開出「拒絕停車接受稽查而逃逸...

博士學位20年後遭撤銷 大學副教授論文涉抄襲提告爭權吞敗

在某國立大專院校任教的副教授，博士學位論文被認定抄襲，遭國立大學撤銷學位，副教授不滿，認為她的論文經軟體分析，相似比率僅...

不滿交保不聞不問 「門號王」誣告網紅姊弟

詐騙界「門號王」羅楷傑，曾因提供人頭手機號碼供詐團使用遭羈押，不滿長期「贊助」的女模網紅陳香菱和她弟弟，在他急欲籌措交保...

第4度酒駕 桃園國小師拒檢被捕

桃園市蘆竹區某國小教師四十七歲許姓男子，昨天凌晨涉嫌酒後開車，在新北市林口區時撞倒路邊機車，警方攔截圍捕，許還拒檢撞傷警...

