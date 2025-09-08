無視警鈴紅色燈號闖越平交道挨罰7萬4與吊照 他提告稱罰太重

朱姓男子開車行經台南市平交道，眼見前方響起警鈴、紅色燈號閃爍，仍不立即停車，強行闖越，遭民眾檢舉；交通局裁罰7萬4500元、吊照一年，朱不服提告，表示吊照會影響工作。法院認為，朱違規屬實，交通局依法裁處，並無不當，朱訴請撤銷為無理由，判決駁回。

判決書指出，朱姓男子去年1月7日晚間11時許，開車行經台南市新市區中正路時，前方鐵路平交道警鈴已響、閃光號誌已顯示，仍強行闖越平交道；案經民眾持錄影畫面檢舉，警認有「警鈴已響、閃光號誌已顯示、闖平交道」違規行為，開單舉發，移送台南市交通局。

交通局裁罰7萬4500元罰鍰，吊扣駕照12個月，並應參加道路交通安全講習；朱不服，向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟指出，他是綠燈向前行駛，進入黃色網狀線後，平交道警示燈響起，考量緊急煞車可能造成危險，且遮斷器尚未放下，才決定要盡速通過。

朱表示，他是初犯，罰鍰金額過高，且吊扣駕駛執照影響工作，請求法院撤銷罰單。

法院當庭勘驗現場影像，朱姓男子當時在平交道前一路口停等紅燈，右側路燈燈桿有紅底白字「平交道警告聲響起，請勿跨越停止線」告示牌。法院認為，朱眼見警鈴已響、閃光號誌已顯示表示暫停，朱尚未行駛在平交道內，自應暫停在原處；卻疏未注意持續通過，其主觀上至少具有過失，亦可認定，確有「警鈴已響、閃光號誌已顯示、闖平交道」違規行為事實。