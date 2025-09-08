男大生跳水未起身 2同學水中抬起拋摔竟癱瘓 法院判賠143萬

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

大學同學相約屏東縣小琉球旅遊，在某民宿水池戲水，兩名陳姓同學發現陳男跳入水池沒起身，貿然將陳男從水中抱起，連續兩次以背摔方式將陳男摔入水中，導致陳男頸椎脊髓損傷四肢癱瘓，陳男提告民事求償，屏東地院審理後，判兩名陳姓同學賠償陳男143萬元。可上訴。

受傷陳男提告主張，2020年8月24日到小琉球某民宿住宿，當天下午兩時，他與同學們在民宿水池戲水，陳男跳水後，兩名陳姓同學發現陳男都沒有起身，貿然將陳男從水中抱起以後背摔方式將陳男摔入水中，連續兩次，導致陳男受傷造成四肢癱瘓。

受傷陳男提告主張，民宿負責人許男在事件當下，沒在現場值勤，也未阻止兩名陳姓同學將他拋入水中，因為不作為導致他受傷。陳男提告兩名陳同學、民宿老闆許男要連帶付損害賠償責任，請求損慰撫金500萬元等。

兩名陳姓同學主張，陳男受傷是因自己跳水不當造成，跟他們在水中對陳男所做翻摔等行為無關。對於陳男要求慰撫金500萬元數額過高，應減少100萬元以內。且他們已賠償陳男7萬元（包含調解的4萬元及因附條件緩刑所付的3萬元）；民宿老闆許男則認為，陳男因跳水受傷，陳要自冒風險不當跳水所造成，他已付給陳男12萬元。

判決指出，兩名陳姓同學因拋摔行為，刑事部分因過失傷害致人重傷罪各處有期徒刑8月，兩人不服上訴二審，高雄高分院判緩刑3年，並應於刑事判決確定後2年，各給付給原告陳男50萬元。

判決指出，陳男稱他跳水後失去意識，後來聽同學說他們以為他在裝死、惡作劇。後來陳改稱，跳水後有薄弱意識，還有聽到身體撞擊水面聲音，也感覺到身體撞擊水面，但無法對同學行為作出反應。

合議庭認為，跳水乃最常造成脊髓損傷運動，陳男自行跳入水中方式及跳水後意識狀態，堪任跳水後已因頭部大力撞擊水面而壓迫頸部，導致包覆於脊柱內的脊髓神經因震盪受傷。陳男自行跳水行為是受傷主因，陳男就其傷害負擔7成，兩名陳姓同學負擔3成過失責任。水池入口設游泳池使用須知，明定禁止奔跑與跳水。

判決指出，陳男事發僅20歲，頭下腳上方式跳水後身體出現異常，猶以危險方式在水中將其抬起拋摔，最終受有頸椎脊髓損傷合併四肢癱瘓傷害，終身需仰賴他人照護，認定陳男請求兩名陳姓同學連帶賠500萬元慰撫金尚屬相當，但陳男對其傷勢應自行負擔7成，兩名陳姓同學負擔3成，兩人先前已賠償7萬元，判兩名陳男賠給原告陳男143萬元。可上訴。

大學同學相約屏東縣小琉球旅遊，某民宿水池戲水，兩名陳同學將陳男從水中抱起，連兩次拋摔陳男摔入水中，致陳男頸椎脊髓損傷四肢癱瘓。圖／報系資料照
大學同學相約屏東縣小琉球旅遊，某民宿水池戲水，兩名陳同學將陳男從水中抱起，連兩次拋摔陳男摔入水中，致陳男頸椎脊髓損傷四肢癱瘓。圖／報系資料照

