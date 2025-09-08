快訊

柯文哲7000萬保金不是「確定金額」 法院裁定書留了一伏筆

台股早盤勁揚200點、攻上24,729點再刷歷史新高 台積電開盤衝到1,195元

凌晨一點半「月全食」紅月再現 台灣下次得等2026年

聽新聞
0:00 / 0:00

他開車左轉…員警沒攔成認拒檢逃逸裁罰2萬吊照 法院撤銷罰單

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

洪姓男子開車左轉，因未先駛入內線道，現場指揮交通員警從後追上要攔查，洪左轉後直接離去，遭員警開出「拒絕停車接受稽查而逃逸」違規罰單，交通局裁罰2萬元、吊照半年；洪不服提告，法院認為，依據現場狀況，洪根本不知道員警要攔他，判決撤銷罰單。

判決書指出，洪姓男子去年6月20日上午7時許開車前往台南市南區中華西路一段與新平路口，現場第六警分局新興派出所員警認為有「拒絕停車接受稽查而逃逸」違規行為，逕行舉發，並移送高雄市交通局；洪不服申訴，交通局函詢員警後，認定違規屬實。

交通局裁罰洪罰鍰2萬元、吊扣駕照6個月，並應參加道路交通安全講習，洪不服，向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟主張，他沒有看見員警攔檢，可能是車子太多沒看到，如果要逃逸的話，一定是加足油門逃跑，絕非拒絕停車接受稽查而逃逸，請求撤銷裁罰。

交通局說明，依據員警職務報告「在7時50分許發現中華西路1段北向外車道有一自小客車正違規左轉新平路（違反道交條例第48條第1項第4款），職即快速奔向該車並以指揮棒與哨音欲攔停該車，惟該車未靠邊停車而逕自駛離。」

法院勘驗採證影像以及比對員警職務報告，指出員警當時擔服交通崗勤務，洪駕駛車輛左轉左轉新平路前，未依規定先駛入內側車道，員警雖即由左前方對向道路旁跑過去，並有吹哨及揮舞指揮棒行為，但當時距離車輛距離超過2個車道寬。

再輔以洪開車左轉，其視線應較著重於左側及前方交通狀況，對於員警攔停行為尚非第一時間可輕易察覺，又車輛車速均維持一致，未見有突然加速或減速情形，難謂其有發現員警對其進行攔停行為而躲避情事。

法院審酌，所謂「拒絕停車接受稽查而逃逸」者，指經稽查取締，卻「拒絕停車」接受稽查而逃逸，且行為人對於該違規行為主觀上皆必須具有可非難性及可歸責性；洪根本不知道員警要攔他，應欠缺可非難性及歸責性，原處分認事用法尚有違誤，洪訴請撤銷，為有理由，應予准許。

洪姓男子遭員警開出「拒絕停車接受稽查而逃逸」違規罰單，法院認為，依據現場狀況，洪根本不知道員警要攔他，判決撤銷罰單。示意圖／本報資料照片
洪姓男子遭員警開出「拒絕停車接受稽查而逃逸」違規罰單，法院認為，依據現場狀況，洪根本不知道員警要攔他，判決撤銷罰單。示意圖／本報資料照片

車道 罰單 提告

延伸閱讀

解塞車苦！台中特五號西屯路紅燈停等少2-3次、尖峰縮時15%

YouBike調度考驗大 議員促市府預先補車、導入AI預測

台中西屯路四段號誌智慧化 紅燈停等減少2至3次

他擦撞機車騎士喊「沒事」離去 檢認肇事逃逸緩起訴法院撤銷罰單

相關新聞

男大生跳水未起身 2同學水中抬起拋摔竟癱瘓 法院判賠143萬

大學同學相約屏東縣小琉球旅遊，在某民宿水池戲水，兩名陳姓同學發現陳男跳入水池沒起身，貿然將陳男從水中抱起，連續兩次以背摔...

無視警鈴紅色燈號闖越平交道挨罰7萬4與吊照 他提告稱罰太重

朱姓男子開車行經台南市平交道，眼見前方響起警鈴、紅色燈號閃爍，仍不立即停車，強行闖越，遭民眾檢舉；交通局裁罰7萬4500...

他開車左轉…員警沒攔成認拒檢逃逸裁罰2萬吊照 法院撤銷罰單

洪姓男子開車左轉，因未先駛入內線道，現場指揮交通員警從後追上要攔查，洪左轉後直接離去，遭員警開出「拒絕停車接受稽查而逃逸...

博士學位20年後遭撤銷 大學副教授論文涉抄襲提告爭權吞敗

在某國立大專院校任教的副教授，博士學位論文被認定抄襲，遭國立大學撤銷學位，副教授不滿，認為她的論文經軟體分析，相似比率僅...

不滿交保不聞不問 「門號王」誣告網紅姊弟

詐騙界「門號王」羅楷傑，曾因提供人頭手機號碼供詐團使用遭羈押，不滿長期「贊助」的女模網紅陳香菱和她弟弟，在他急欲籌措交保...

第4度酒駕 桃園國小師拒檢被捕

桃園市蘆竹區某國小教師四十七歲許姓男子，昨天凌晨涉嫌酒後開車，在新北市林口區時撞倒路邊機車，警方攔截圍捕，許還拒檢撞傷警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。