他開車左轉…員警沒攔成認拒檢逃逸裁罰2萬吊照 法院撤銷罰單

洪姓男子開車左轉，因未先駛入內線道，現場指揮交通員警從後追上要攔查，洪左轉後直接離去，遭員警開出「拒絕停車接受稽查而逃逸」違規罰單，交通局裁罰2萬元、吊照半年；洪不服提告，法院認為，依據現場狀況，洪根本不知道員警要攔他，判決撤銷罰單。

判決書指出，洪姓男子去年6月20日上午7時許開車前往台南市南區中華西路一段與新平路口，現場第六警分局新興派出所員警認為有「拒絕停車接受稽查而逃逸」違規行為，逕行舉發，並移送高雄市交通局；洪不服申訴，交通局函詢員警後，認定違規屬實。

交通局裁罰洪罰鍰2萬元、吊扣駕照6個月，並應參加道路交通安全講習，洪不服，向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟主張，他沒有看見員警攔檢，可能是車子太多沒看到，如果要逃逸的話，一定是加足油門逃跑，絕非拒絕停車接受稽查而逃逸，請求撤銷裁罰。

交通局說明，依據員警職務報告「在7時50分許發現中華西路1段北向外車道有一自小客車正違規左轉新平路（違反道交條例第48條第1項第4款），職即快速奔向該車並以指揮棒與哨音欲攔停該車，惟該車未靠邊停車而逕自駛離。」

法院勘驗採證影像以及比對員警職務報告，指出員警當時擔服交通崗勤務，洪駕駛車輛左轉左轉新平路前，未依規定先駛入內側車道，員警雖即由左前方對向道路旁跑過去，並有吹哨及揮舞指揮棒行為，但當時距離車輛距離超過2個車道寬。

再輔以洪開車左轉，其視線應較著重於左側及前方交通狀況，對於員警攔停行為尚非第一時間可輕易察覺，又車輛車速均維持一致，未見有突然加速或減速情形，難謂其有發現員警對其進行攔停行為而躲避情事。