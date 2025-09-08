博士學位20年後遭撤銷 大學副教授論文涉抄襲提告爭權吞敗

在某國立大專院校任教的副教授，博士學位論文被認定抄襲，遭國立大學撤銷學位，副教授不滿，認為她的論文經軟體分析，相似比率僅15%，未達抄襲標準，提行政訴訟爭取權益，高高行審理後，法官依據論文審定會結論，副教授博論確實存在大量抄襲，判她敗訴。

判決指出，該名副教授自1995年起在國立大學就讀博士班，並於2004年成功取得博士學位，2023年8月間，教育部接獲檢舉，稱該副教授的論文有疑似抄襲等狀況，教育部便轉請頒發博士學位的國立大學展開調查。

大學成立審定委員會後，經多名與會者審查，認定這名副教授博士學位構成抄襲，依規定撤銷博士學位。

副教授不滿，認為她的論文屬於「文學批評」領域，論文引用歐洲等西洋理論家，審定會卻僅送英美文學領域審查，專業度備受質疑。另外，審查人僅是引用檢舉人指出的132處抄襲，她於2023年9月28日提出書面說明並申請展延，校方卻未回應是否准許或說明有無不足，只對「文字」並非對「論述」提出意見。

副教授質疑，她的論文經軟體分析，相似比率僅15%，若該比對系統有問題，為何大學將她列為碩博士生畢業前必要審查程序，審定會以現在標準檢視20年前論文合法性，處分顯有違誤，提起行政訴訟爭取權益。

挨告大學則反駁，稱審定會由律師及文學院院長等5人組成，審查人則依規定遴選出3人，為求慎重周延，已檢送審查人相關資料包括教育部函及民眾檢舉資料、論文全文、人工比對查核民眾檢舉資料、抄襲來源原始資料，程序上並無瑕疵。

另外，原本該論文是以軟體比對，但撰寫年份久遠，產生自我比對結果，因此採用更嚴謹的人工比對，依審查報告書內容，論文涉抄襲比例偏高，經出席委員討論後決議抄襲成立，符合法定程序，撤銷學位的處分並無不當。

高高行法官認為，3位審查人均為大學外國語文學系或英文學系教授，並未跳脫此論文專業範圍；另依據審查報告，超過4個字以上未加引號即有抄襲之嫌，副教授博士論文確實出現大段抄襲，有些部分是擷取已出版資料部分字句，並非改寫。

另外，檢舉人所指52筆疑似被抄襲資料，經比對有33筆不在引用書目，不能以單純撰寫疏漏解釋，論文中的文句、語法，在文法結構與思想概念上相當複雜，副教授宣稱是原著，卻與參考書目有一模一樣字句，是不太可能的事。

法官認為，雖然其中一名審查人結論未認定抄襲，但其審查意見也認為檢舉人所列證據多數成立，如引註不當、改寫不足、文句、語法、句型及語意，幾乎與參考書目相同；檢視三名審查人意見，已具體指明該篇論文抄襲、違反學術倫理。