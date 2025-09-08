聽新聞
0:00 / 0:00

不滿交保不聞不問 「門號王」誣告網紅姊弟

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

詐騙界「門號王」羅楷傑，曾因提供人頭手機號碼供詐團使用遭羈押，不滿長期「贊助」的女模網紅陳香菱和她弟弟，在他急欲籌措交保金及交保後都不聞不問，涉匯款到姊弟兩人帳戶，報案謊稱遭詐騙。新北地檢署依誣告罪嫌起訴羅。

羅楷傑專攻「代收電商網站人頭帳號驗證碼」生意，成立數十家人頭公司向電信業者購買海量門號，出貨大量ＳＩＭ卡到對岸供詐團使用，他另以「貓池」代為接收台灣電信公司簡訊驗證碼，再以微信傳送給詐團運用。

羅男前後被高雄、桃園、新北三個地檢署偵辦，二○二三年六月再度被逮時，檢警在他新北市五間機房內發現卅台裝有一九○四張ＳＩＭ卡的貓池。

羅大量購買門號手法，曾被高檢署當作反詐記者會教案，他光從當時尚未合併的台灣之星就買入二點四萬個門號，ＮＣＣ因此重罰台灣之星一千六百萬元，創下單一系統商最高罰金紀錄。

檢警查出，羅男曾與陳香菱有業務合作且常贊助陳女，陳女也介紹弟弟到羅男另間公司上班，羅男因此得知姊弟二人銀行帳號。去年十月間，羅男因詐騙案被羈押終獲交保，不滿陳女姊弟拒絕幫他籌措保金，且在他交保離開看守所後久未聯絡，懷恨在心。

去年十月廿三日傍晚，羅先後匯款八百元、七八○元到陳女姊弟帳戶，再報警聲稱購買手機預付卡遭詐騙，提告詐欺，陳女姊弟被列警示帳戶；陳女到案否認出售門號給羅男，懷疑遭挾怨報復。

檢方認為，一般購買門號會測試四十五天確認沒問題才付款，但羅男當天即匯款，且當晚八時就報案，明顯與常情不符，羅男供述矛盾，對遭騙細節交代不清，對陳姓姊弟不起訴，另追究羅男誣告刑責。

網紅 詐騙 門號 詐團

延伸閱讀

5人被騙逾6千萬 刑事局中打中心破詐團逮27人

金融業退休婦想買虛擬貨幣 遇到詐團假借官方APP行騙 險丟40萬

63歲網紅收服31歲小鮮肉！阿姨比少女好「偶像劇邂逅太夢幻」

獨／「幣想」台中門市也涉詐 民眾砸526萬買泰達幣…全流入詐團錢包

相關新聞

不滿交保不聞不問 「門號王」誣告網紅姊弟

詐騙界「門號王」羅楷傑，曾因提供人頭手機號碼供詐團使用遭羈押，不滿長期「贊助」的女模網紅陳香菱和她弟弟，在他急欲籌措交保...

第4度酒駕 桃園國小師拒檢被捕

桃園市蘆竹區某國小教師四十七歲許姓男子，昨天凌晨涉嫌酒後開車，在新北市林口區時撞倒路邊機車，警方攔截圍捕，許還拒檢撞傷警...

婦人搭客運沒繫安全帶 司機遇塞車急煞她斷兩根肋骨挨告

施姓客運司機下國道交流道時因碰到塞車急煞，導致車上蔡黃姓女乘客胸部撞擊前方座椅背板，造成蔡黃姓婦人兩根肋骨斷裂，她事後告...

屢次酒駕仍不悔改 新北男拒檢撞警棄車逃 遭逮吃18罰單送辦

新北市47歲許男今晨酒後開車行經林口區文化三路時，撞倒路邊機車後逃逸。林口警攔截圍捕時許男竟衝撞警員釀警員擦傷並棄車欲逃...

不滿女友人頻和男性接觸 妻報復女方取消醫院回診又代掛犯罪代價曝

薛姓女子因不滿洪姓女友人和雙方均認識的鍾姓男子友好，去年3月間利用鍾男找她代訂和洪女機票時，取得個資，至澎湖醫院網站取消...

公親變事主 路人見行車糾紛竟持辣椒水攻擊駕駛 法院判2月

嘉義沈姓男子路過嘉義市一處行車糾紛現場，雙方駕駛黃男、周男發生口角，他下車關切，認為周男理虧，竟持辣椒水、毆打周男成傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。