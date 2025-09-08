不滿交保不聞不問 「門號王」誣告網紅姊弟

詐騙界「門號王」羅楷傑，曾因提供人頭手機號碼供詐團使用遭羈押，不滿長期「贊助」的女模網紅陳香菱和她弟弟，在他急欲籌措交保金及交保後都不聞不問，涉匯款到姊弟兩人帳戶，報案謊稱遭詐騙。新北地檢署依誣告罪嫌起訴羅。

羅楷傑專攻「代收電商網站人頭帳號驗證碼」生意，成立數十家人頭公司向電信業者購買海量門號，出貨大量ＳＩＭ卡到對岸供詐團使用，他另以「貓池」代為接收台灣電信公司簡訊驗證碼，再以微信傳送給詐團運用。

羅男前後被高雄、桃園、新北三個地檢署偵辦，二○二三年六月再度被逮時，檢警在他新北市五間機房內發現卅台裝有一九○四張ＳＩＭ卡的貓池。

羅大量購買門號手法，曾被高檢署當作反詐記者會教案，他光從當時尚未合併的台灣之星就買入二點四萬個門號，ＮＣＣ因此重罰台灣之星一千六百萬元，創下單一系統商最高罰金紀錄。

檢警查出，羅男曾與陳香菱有業務合作且常贊助陳女，陳女也介紹弟弟到羅男另間公司上班，羅男因此得知姊弟二人銀行帳號。去年十月間，羅男因詐騙案被羈押終獲交保，不滿陳女姊弟拒絕幫他籌措保金，且在他交保離開看守所後久未聯絡，懷恨在心。

去年十月廿三日傍晚，羅先後匯款八百元、七八○元到陳女姊弟帳戶，再報警聲稱購買手機預付卡遭詐騙，提告詐欺，陳女姊弟被列警示帳戶；陳女到案否認出售門號給羅男，懷疑遭挾怨報復。

檢方認為，一般購買門號會測試四十五天確認沒問題才付款，但羅男當天即匯款，且當晚八時就報案，明顯與常情不符，羅男供述矛盾，對遭騙細節交代不清，對陳姓姊弟不起訴，另追究羅男誣告刑責。