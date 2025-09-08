第4度酒駕 桃園國小師拒檢被捕

桃園市國小許姓教師昨天凌晨涉第四度酒駕，車禍肇逃還撞傷警察，被大批警力壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝

桃園市蘆竹區某國小教師四十七歲許姓男子，昨天凌晨涉嫌酒後開車，在新北市林口區時撞倒路邊機車，警方攔截圍捕，許還拒檢撞傷警員，被逮時酒測值達○．九四毫克；許之前已三次酒駕紀錄，駕照被吊銷仍酒駕，被依公共危險及妨害公務罪嫌送辦，檢方以十萬元交保。

桃園市教育局副局長賴銀奎說，許男酒駕行為嚴重影響公共安全且是累犯，損害學校及教育聲譽，已建議學校依教師法或教育人員任用條例規定，從重懲處並先予以停職處分。校方今天召開教評會討論。

警方調查，許姓男子是蘆竹區某國小老師，前天晚間與友人相約至新北市林口區文化三路一間汽車旅館喝酒唱歌；昨天凌晨零時許，許男已醉醺醺，卻仍開車返家，才開出汽車旅館不久，就疑因不勝酒力精神恍惚，失控擦撞路旁停放的機車。

許男肇事後未停車，踩油門離開，警方接獲民眾報案有交通事故，肇事者疑似酒駕，出動線上警網攔截圍捕，在離汽旅約一點五公里處將許男攔下，但許男拒檢，直接衝撞警員，造成一名警員擦挫傷。

許男又逃竄約兩公里，到育林街附近棄車改徒步逃逸，但跑了一五○公尺就被支援警力逮捕，現場酒測值達○．九四毫克，被上銬逮捕帶回偵辦。

警方查出，許男二○一七、二○二○、二○二四年都有酒駕被逮紀錄，駕照已經吊銷，去年被逮時因是累犯，遭法官判五個月徒刑，卻仍不知悔改，昨再度酒駕還撞傷警員；警方除移送法辦，另開出酒駕、無照駕駛，拒檢、逆向、闖紅燈、危險駕駛共十八張罰單，最高可開罰十四萬一千元。