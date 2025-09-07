婦人搭客運沒繫安全帶 司機遇塞車急煞她斷兩根肋骨挨告
施姓客運司機下國道交流道時因碰到塞車急煞，導致車上蔡黃姓女乘客胸部撞擊前方座椅背板，造成蔡黃姓婦人兩根肋骨斷裂，她事後告施男傷害，法官認為施男突然煞車導致蔡黃姓婦人受傷，應負過失責任，依過失傷害罪判拘役55日，得易科罰金。
判決指出，2023年5月11日傍晚6點多，施男駕駛國道客運巴士行經國道1號九如交流道，因前方塞車，施男突然猛踩一下煞車，蔡黃姓婦人因未繫安全帶，施男煞車時她整個人撞向前方座椅背板。
婦人下車時質問施男「做什麼緊急煞車，我撞一下很痛欸」，事後她跑到醫院檢查，發現自己肋骨斷了2根，於是向施姓司機提告。
高雄地方法院審理時，施男辯稱，他只是踩煞車踩得比較急，是蔡黃婦人沒有依規定繫安全帶，才造成自己受傷，不能怪他。
法官檢視車內行車記錄器，發現施男急煞時，車內確實傳來多次婦人喊叫的「唉呦」聲響，且車內影像也顯示蔡黃婦人於煞停過程中，雖試圖以雙手撐住座椅扶手，仍因衝擊力道過強，彈離座位，碰撞前座椅背，後緩緩起身復座。
法官認定，且施男是跟前車極迫近時才緊急踩煞車，客觀上並無不能注意之情事，因此認定施男仍有責任，依過失傷害罪判拘役55日，得易科罰金，可上訴。
