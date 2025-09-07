快訊

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

「傳大S婚內出軌」純屬捏造　律師揭提告張蘭、汪小菲案進度

柯文哲交保？ 民眾黨動員令：8日下午1時北檢集結「一起接柯P回家」

婦人搭客運沒繫安全帶 司機遇塞車急煞她斷兩根肋骨挨告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

施姓客運司機下國道交流道時因碰到塞車急煞，導致車上蔡黃姓女乘客胸部撞擊前方座椅背板，造成蔡黃姓婦人兩根肋骨斷裂，她事後告施男傷害，法官認為施男突然煞車導致蔡黃姓婦人受傷，應負過失責任，依過失傷害罪判拘役55日，得易科罰金。

判決指出，2023年5月11日傍晚6點多，施男駕駛國道客運巴士行經國道1號九如交流道，因前方塞車，施男突然猛踩一下煞車，蔡黃姓婦人因未繫安全帶，施男煞車時她整個人撞向前方座椅背板。

婦人下車時質問施男「做什麼緊急煞車，我撞一下很痛欸」，事後她跑到醫院檢查，發現自己肋骨斷了2根，於是向施姓司機提告。

高雄地方法院審理時，施男辯稱，他只是踩煞車踩得比較急，是蔡黃婦人沒有依規定繫安全帶，才造成自己受傷，不能怪他。

法官檢視車內行車記錄器，發現施男急煞時，車內確實傳來多次婦人喊叫的「唉呦」聲響，且車內影像也顯示蔡黃婦人於煞停過程中，雖試圖以雙手撐住座椅扶手，仍因衝擊力道過強，彈離座位，碰撞前座椅背，後緩緩起身復座。

法官認定，且施男是跟前車極迫近時才緊急踩煞車，客觀上並無不能注意之情事，因此認定施男仍有責任，依過失傷害罪判拘役55日，得易科罰金，可上訴。

施姓國道客運司機遇塞車急煞，害婦人斷兩根肋骨被告判刑。聯合報系資料照
施姓國道客運司機遇塞車急煞，害婦人斷兩根肋骨被告判刑。聯合報系資料照

塞車 法官 國道客運

延伸閱讀

在香港搭巴士未繫安全帶 明年1.25起恐罰5000元、囚3個月

國道3天交通大執法取締2158件未繫安全帶！平均每小時30件

繫安全帶「忘1規定」…國道AI執法狂開5千張罰單 駕駛人傻眼噴6千元

他開車上國道安全帶拉到脖子後方挨罰3000 因左胸不適...法院判免罰

相關新聞

婦人搭客運沒繫安全帶 司機遇塞車急煞她斷兩根肋骨挨告

施姓客運司機下國道交流道時因碰到塞車急煞，導致車上蔡黃姓女乘客胸部撞擊前方座椅背板，造成蔡黃姓婦人兩根肋骨斷裂，她事後告...

屢次酒駕仍不悔改 新北男拒檢撞警棄車逃 遭逮吃18罰單送辦

新北市47歲許男今晨酒後開車行經林口區文化三路時，撞倒路邊機車後逃逸。林口警攔截圍捕時許男竟衝撞警員釀警員擦傷並棄車欲逃...

不滿女友人頻和男性接觸 妻報復女方取消醫院回診又代掛犯罪代價曝

薛姓女子因不滿洪姓女友人和雙方均認識的鍾姓男子友好，去年3月間利用鍾男找她代訂和洪女機票時，取得個資，至澎湖醫院網站取消...

公親變事主 路人見行車糾紛竟持辣椒水攻擊駕駛 法院判2月

嘉義沈姓男子路過嘉義市一處行車糾紛現場，雙方駕駛黃男、周男發生口角，他下車關切，認為周男理虧，竟持辣椒水、毆打周男成傷，...

他擦撞機車騎士喊「沒事」離去 檢認肇事逃逸緩起訴法院撤銷罰單

黃姓男子開車從路邊向左切出，直行的陳姓機車騎士閃避不及擦撞，又撞上路邊汽車後人車倒地；黃下車詢問，陳兩度回答「沒事沒事」...

酒駕慣犯喝高粱無照上路 沒錢繳查扣勞作金請家人速繳清

屏東一名男子酒駕遭吊銷駕照卻心存僥倖無照駕駛，去年某日午夜飲用高粱酒後，隔天中午騎車發生車禍送醫，酒測值每公升0.25毫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。