屢次酒駕仍不悔改 新北男拒檢撞警棄車逃 遭逮吃18罰單送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市47歲許男今晨酒後開車行經林口區文化三路時，撞倒路邊機車後逃逸。林口警攔截圍捕時許男竟衝撞警員釀警員擦傷並棄車欲逃當場被警方逮捕，經測酒測值達0.94，詢後依公共危險及妨害公務送辦。並對他開出18張罰單，最高可罰14萬1千元。

據了解，已有3次酒駕記錄的47歲許男，昨天晚間與友人在新北市林口區1間汽車旅館飲酒唱歌。凌晨12時許結束後許男醉醺醺的開車欲返家，行經林口區文化三路二段時，因不慎酒力精神恍惚，失控衝撞路邊停放的多輛機車，許男肇事後不但未下車處理還加速油門逃逸。

林口警獲報啟動攔截圍捕，不料許男不但拒檢還衝撞警員，導致警員肢體輕微擦挫傷，所幸送醫後已無大礙。許男逃至育林街後棄車逃逸，但旋遭支援警力攔下逮捕，經酒測後發現酒測值達0.94當場被帶回警局。警方調查發現許男已是第4次酒駕，詢後依公共危險罪及妨害公務罪嫌送辦，並對他開出18張罰單，最高可開罰14萬1千元罰款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方將許男移送法辦。記者黃子騰／翻攝
酒駕拒檢撞警逃逸的許男被警方逮捕。記者黃子騰／翻攝
林口 酒測

