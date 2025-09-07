屢次酒駕仍不悔改 新北男拒檢撞警棄車逃 遭逮吃18罰單送辦
新北市47歲許男今晨酒後開車行經林口區文化三路時，撞倒路邊機車後逃逸。林口警攔截圍捕時許男竟衝撞警員釀警員擦傷並棄車欲逃當場被警方逮捕，經測酒測值達0.94，詢後依公共危險及妨害公務送辦。並對他開出18張罰單，最高可罰14萬1千元。
據了解，已有3次酒駕記錄的47歲許男，昨天晚間與友人在新北市林口區1間汽車旅館飲酒唱歌。凌晨12時許結束後許男醉醺醺的開車欲返家，行經林口區文化三路二段時，因不慎酒力精神恍惚，失控衝撞路邊停放的多輛機車，許男肇事後不但未下車處理還加速油門逃逸。
林口警獲報啟動攔截圍捕，不料許男不但拒檢還衝撞警員，導致警員肢體輕微擦挫傷，所幸送醫後已無大礙。許男逃至育林街後棄車逃逸，但旋遭支援警力攔下逮捕，經酒測後發現酒測值達0.94當場被帶回警局。警方調查發現許男已是第4次酒駕，詢後依公共危險罪及妨害公務罪嫌送辦，並對他開出18張罰單，最高可開罰14萬1千元罰款。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言