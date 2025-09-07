不滿女友人頻和男性接觸 妻報復女方取消醫院回診又代掛犯罪代價曝

薛姓女子因不滿洪姓女友人和雙方均認識的鍾姓男子友好，去年3月間利用鍾男找她代訂和洪女機票時，取得個資，至澎湖醫院網站取消洪女心臟和胸腔及身心科掛號，改掛婦產科及泌尿科；澎湖地院審酌薛以25萬和洪和解，依違法個資法共判6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

澎湖地院判決書指出，43歲薛姓女子與洪姓女友人皆認識鍾姓男子，因薛心儀鍾男，見洪女與鍾男友好而心生不滿；由於薛曾受鍾男委託代訂洪女機票，因此取得洪女個人資料。

薛女明知醫院網路掛號系統應以自己或他人授權同意的身分證字號掛號，以及生日用以驗證身分，竟分別於2023年12月3日及隔年1月25日、2月6日替洪女取消2024年3月2日及14日心臟、胸腔內科及身心科門診掛號。

薛女另於2月15日又至澎湖醫院網路掛號系統，替洪女掛婦產科及泌尿科門診，後洪女懷疑個資遭人盜用報復報警，警方查出是薛女在背後搞鬼，依違反個資法移送，澎湖地檢署檢察官認薛女所為損害洪女及醫院網路掛號系統正確性，將薛提起公訴。