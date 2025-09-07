快訊

「我非任何陣營、掌權者應受檢視」前TaiwanPlus英籍記者3點聲明回應

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿女友人頻和男性接觸 妻報復女方取消醫院回診又代掛犯罪代價曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

薛姓女子因不滿洪姓女友人和雙方均認識的鍾姓男子友好，去年3月間利用鍾男找她代訂和洪女機票時，取得個資，至澎湖醫院網站取消洪女心臟和胸腔及身心科掛號，改掛婦產科及泌尿科；澎湖地院審酌薛以25萬和洪和解，依違法個資法共判6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

澎湖地院判決書指出，43歲薛姓女子與洪姓女友人皆認識鍾姓男子，因薛心儀鍾男，見洪女與鍾男友好而心生不滿；由於薛曾受鍾男委託代訂洪女機票，因此取得洪女個人資料。

薛女明知醫院網路掛號系統應以自己或他人授權同意的身分證字號掛號，以及生日用以驗證身分，竟分別於2023年12月3日及隔年1月25日、2月6日替洪女取消2024年3月2日及14日心臟、胸腔內科及身心科門診掛號。

薛女另於2月15日又至澎湖醫院網路掛號系統，替洪女掛婦產科及泌尿科門診，後洪女懷疑個資遭人盜用報復報警，警方查出是薛女在背後搞鬼，依違反個資法移送，澎湖地檢署檢察官認薛女所為損害洪女及醫院網路掛號系統正確性，將薛提起公訴。

案經澎湖地院審理，法官認為薛女事發後和洪達成25萬元和解，犯後坦承犯行，態度尚佳，審酌薛女大學畢業，從事家管，已婚，需照顧2名子女及扶養母親，依違反個資法4罪判各處薛女2月徒刑，應執行6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

薛姓女子報復洪姓女友人，取得個資後替洪取消澎湖醫院3個門診掛號，又改掛婦產和泌尿科，遭澎湖地院判6月徒刑。本報資料照
薛姓女子報復洪姓女友人，取得個資後替洪取消澎湖醫院3個門診掛號，又改掛婦產和泌尿科，遭澎湖地院判6月徒刑。本報資料照
薛姓女子報復洪姓女友人，取得個資後替洪取消澎湖醫院3個門診掛號，又改掛婦產和泌尿科遭澎湖地院判6月徒刑。圖為澎湖醫院網路掛號官網（示意圖）。取自醫院官網
薛姓女子報復洪姓女友人，取得個資後替洪取消澎湖醫院3個門診掛號，又改掛婦產和泌尿科遭澎湖地院判6月徒刑。圖為澎湖醫院網路掛號官網（示意圖）。取自醫院官網

澎湖 個資 網路

延伸閱讀

頂E奶為信眾解惑 神明乩身「飄哥」火辣身材逼宮陳零九緋聞女友

他狠虐女友1歲幼兒…打破頭、肝臟撕裂 判1年2月定讞

為女友討公道？花蓮男酒駕開貨車二次撞冰店 當街遭壓制送辦

為幫女友出氣！男駕小貨車衝撞花蓮店家 遭警逮捕送辦

相關新聞

婦人搭客運沒繫安全帶 司機遇塞車急煞她斷兩根肋骨挨告

施姓客運司機下國道交流道時因碰到塞車急煞，導致車上蔡黃姓女乘客胸部撞擊前方座椅背板，造成蔡黃姓婦人兩根肋骨斷裂，她事後告...

屢次酒駕仍不悔改 新北男拒檢撞警棄車逃 遭逮吃18罰單送辦

新北市47歲許男今晨酒後開車行經林口區文化三路時，撞倒路邊機車後逃逸。林口警攔截圍捕時許男竟衝撞警員釀警員擦傷並棄車欲逃...

不滿女友人頻和男性接觸 妻報復女方取消醫院回診又代掛犯罪代價曝

薛姓女子因不滿洪姓女友人和雙方均認識的鍾姓男子友好，去年3月間利用鍾男找她代訂和洪女機票時，取得個資，至澎湖醫院網站取消...

公親變事主 路人見行車糾紛竟持辣椒水攻擊駕駛 法院判2月

嘉義沈姓男子路過嘉義市一處行車糾紛現場，雙方駕駛黃男、周男發生口角，他下車關切，認為周男理虧，竟持辣椒水、毆打周男成傷，...

他擦撞機車騎士喊「沒事」離去 檢認肇事逃逸緩起訴法院撤銷罰單

黃姓男子開車從路邊向左切出，直行的陳姓機車騎士閃避不及擦撞，又撞上路邊汽車後人車倒地；黃下車詢問，陳兩度回答「沒事沒事」...

酒駕慣犯喝高粱無照上路 沒錢繳查扣勞作金請家人速繳清

屏東一名男子酒駕遭吊銷駕照卻心存僥倖無照駕駛，去年某日午夜飲用高粱酒後，隔天中午騎車發生車禍送醫，酒測值每公升0.25毫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。