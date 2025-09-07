快訊

「我非任何陣營、掌權者應受檢視」前TaiwanPlus英籍記者3點聲明回應

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

台南南區改裝噪音車深夜出沒擾清夢 警加強攔檢開出35張罰單

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市南區金華路及大林路一帶住宅區，近期有民眾反映，深夜改裝噪音車出沒，讓原本寧靜的夜晚，一再聽到噪音巨大的排氣管呼嘯而過，擾人清靜；台南市警第六分局前天、昨天強力執法，共開出35張罰單，確保民眾生活安寧及交通安全，之後也將不定期持續稽查。

第六分局為維護交通秩序與夜間安寧，前天、昨天結合交通警察大隊、環境保護局、台南監理站等單位聯合查緝，自晚間6時許執行「監警環聯合稽查」專案勤務；除針對非法改裝噪音車輛加強取締，如有涉及其他交通違規行為也一併開罰。

這次勤務鎖定改裝噪音車出沒重點路段，稽查項目包括非法改裝排氣管、擅自變更車體構造，以及疑似噪音車等違規；警方先攔查可疑車輛，再由監理站人員檢驗改裝狀況，並由環保局人員進行噪音檢測，當場完成認定與舉發。

經連續二晚加強攔查，共計查獲車輛電系設備擅自變更6件、變更車輛原規格設備6件（含排氣管改裝未經認證3件），無適格駕照駕駛6件，其他違規17件，共計取締35件；均依法舉發，兩天共計出動警力48人次、監理站及環保局人員6人次。

分局長劉全福表示，非法改裝車輛除影響行車安全，更因噪音擾人深夜安寧，為民眾所深惡痛絕；警方呼籲駕駛人切勿心存僥倖，若經查獲違規，除面臨罰鍰處分外，並需限期改善及至監理站複驗合格。

分局長指出，未來警方將持續結合環保局、監理站等相關單位，不定期、不定點於改裝噪音車易行經路段聯合稽查，以滾動式勤務強化查緝作為；分局秉持「零容忍」態度，打擊各項交通重大違規行為，並持續淨化道路交通及社區治安。

台南市警第六分局連續二天執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出35張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局連續二天執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出35張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局連續二天執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出35張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局連續二天執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出35張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局連續二天執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出35張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局連續二天執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出35張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局連續二天執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出35張罰單。記者袁志豪／翻攝
台南市警第六分局連續二天執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共開出35張罰單。記者袁志豪／翻攝

噪音 監理站 環保局

延伸閱讀

台中南區麻園頭溪有男浮屍無證件 現場無監視器 死因待釐清

台中南區崇倫橋下大排有浮屍 身分不明消防隊打撈中

桃園龜山警鐵腕出擊 周末夜查獲噪音改裝車與詐騙車手

台南市打擊非法改裝排氣管噪音　8個月以來共797輛吃紅單！

相關新聞

婦人搭客運沒繫安全帶 司機遇塞車急煞她斷兩根肋骨挨告

施姓客運司機下國道交流道時因碰到塞車急煞，導致車上蔡黃姓女乘客胸部撞擊前方座椅背板，造成蔡黃姓婦人兩根肋骨斷裂，她事後告...

屢次酒駕仍不悔改 新北男拒檢撞警棄車逃 遭逮吃18罰單送辦

新北市47歲許男今晨酒後開車行經林口區文化三路時，撞倒路邊機車後逃逸。林口警攔截圍捕時許男竟衝撞警員釀警員擦傷並棄車欲逃...

不滿女友人頻和男性接觸 妻報復女方取消醫院回診又代掛犯罪代價曝

薛姓女子因不滿洪姓女友人和雙方均認識的鍾姓男子友好，去年3月間利用鍾男找她代訂和洪女機票時，取得個資，至澎湖醫院網站取消...

公親變事主 路人見行車糾紛竟持辣椒水攻擊駕駛 法院判2月

嘉義沈姓男子路過嘉義市一處行車糾紛現場，雙方駕駛黃男、周男發生口角，他下車關切，認為周男理虧，竟持辣椒水、毆打周男成傷，...

他擦撞機車騎士喊「沒事」離去 檢認肇事逃逸緩起訴法院撤銷罰單

黃姓男子開車從路邊向左切出，直行的陳姓機車騎士閃避不及擦撞，又撞上路邊汽車後人車倒地；黃下車詢問，陳兩度回答「沒事沒事」...

酒駕慣犯喝高粱無照上路 沒錢繳查扣勞作金請家人速繳清

屏東一名男子酒駕遭吊銷駕照卻心存僥倖無照駕駛，去年某日午夜飲用高粱酒後，隔天中午騎車發生車禍送醫，酒測值每公升0.25毫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。