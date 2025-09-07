台南南區改裝噪音車深夜出沒擾清夢 警加強攔檢開出35張罰單

台南市南區金華路及大林路一帶住宅區，近期有民眾反映，深夜改裝噪音車出沒，讓原本寧靜的夜晚，一再聽到噪音巨大的排氣管呼嘯而過，擾人清靜；台南市警第六分局前天、昨天強力執法，共開出35張罰單，確保民眾生活安寧及交通安全，之後也將不定期持續稽查。

第六分局為維護交通秩序與夜間安寧，前天、昨天結合交通警察大隊、環境保護局、台南監理站等單位聯合查緝，自晚間6時許執行「監警環聯合稽查」專案勤務；除針對非法改裝噪音車輛加強取締，如有涉及其他交通違規行為也一併開罰。

這次勤務鎖定改裝噪音車出沒重點路段，稽查項目包括非法改裝排氣管、擅自變更車體構造，以及疑似噪音車等違規；警方先攔查可疑車輛，再由監理站人員檢驗改裝狀況，並由環保局人員進行噪音檢測，當場完成認定與舉發。

經連續二晚加強攔查，共計查獲車輛電系設備擅自變更6件、變更車輛原規格設備6件（含排氣管改裝未經認證3件），無適格駕照駕駛6件，其他違規17件，共計取締35件；均依法舉發，兩天共計出動警力48人次、監理站及環保局人員6人次。

分局長劉全福表示，非法改裝車輛除影響行車安全，更因噪音擾人深夜安寧，為民眾所深惡痛絕；警方呼籲駕駛人切勿心存僥倖，若經查獲違規，除面臨罰鍰處分外，並需限期改善及至監理站複驗合格。