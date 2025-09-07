女網友畫越南投資大餅 高雄6旬闆娘差點被騙

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄60歲朱姓女子經網友介紹投資越南美容業，對方要求匯款2萬元美金，折合台幣約61萬元，她一時心動前往銀行準備匯款，幸好行員察覺有異立即通報警方，員警苦口婆心勸朱女，朱女才未受害。

鼓山分局龍華派出所前日接獲銀行通報，稱櫃台疑似有民眾遭詐騙，員警趕赴現場後，發現朱女正準備匯款，朱女起初向警方供稱是要購買美容用品，警方追問後才發現朱女是要匯款投資款項，懷疑她遇到詐騙。

員警追問發現，朱女在網路結識女網友，對方得知朱從事美容業，便宣稱可以到越南投資，朱女聽完對方的大餅後，因女網友宣稱「手頭資金不足」，遊說朱女合資，要求朱女先行匯款2萬美元至境外帳戶，保證事後會返還合夥金，才讓朱女心動前往銀行準備匯款。

經員警苦口婆心勸說，分析詐騙手法疑點後，向朱女說道「辛苦錢很難賺，看不到、摸不到的都有詐騙的成分在裡面」，朱女才打消匯款念頭，成功保住61萬元血汗錢。

經警方開導後，朱女才未成功匯款。記者張議晨／翻攝

