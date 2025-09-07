公親變事主 路人見行車糾紛竟持辣椒水攻擊駕駛 法院判2月

嘉義沈姓男子路過嘉義市一處行車糾紛現場，雙方駕駛黃男、周男發生口角，他下車關切，認為周男理虧，竟持辣椒水、毆打周男成傷，案經警方到場帶訊問後法辦。嘉義地方法院依傷害罪判有期徒刑2月，得易科罰金。可上訴。

判決書表示，今年2月14日晚10時20分許，沈男在嘉義市西區民權路、忠義街交岔口，看見周男、黃男因行車糾紛發生口角，沈男上前詢問黃男後，認為周男理虧，竟然持辣椒水噴向周男臉部，再出手毆打，造成周男頭部、鼻部、胸部、手等擦挫傷，事後警方據報到場處理，帶回詢問後送辦。沈男坦承不諱，檢方依傷害罪嫌向法院聲請簡易判決。