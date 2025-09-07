他擦撞機車騎士喊「沒事」離去 檢認肇事逃逸緩起訴法院撤銷罰單

黃姓男子開車從路邊向左切出，直行的陳姓機車騎士閃避不及擦撞，又撞上路邊汽車後人車倒地；黃下車詢問，陳兩度回答「沒事沒事」，黃便開車離去。事後陳報警處理，黃被檢方依肇事逃逸罪處分緩起訴，交通局則開出吊銷駕照3年裁罰；黃不服提告，法院撤銷罰單。

判決書指出，黃姓男子去年5月27日下午3時許，在台南市道路開車時突然向左切出，陳姓機車騎士閃避不及，兩車擦撞後，機車又碰撞路邊左側停放汽車車尾倒地；從機車的行車記錄器影像畫面可見，黃下車詢問「阿沒事吧」，陳回「沒事沒事」。

黃再說「因為我是慢慢推出來，我想說你可能有看到」，陳將機車扶起來後又說「沒事沒事」，黃說回「OK」，便上車離去；陳當下仍報警，確認受有右手臂外側擦傷傷害，警方將黃依「汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷而逃逸」舉發違規，並將黃依公共危險罪函送。

行政罰部分，台南市交通局先依道管條例第62條第4項裁處黃「吊銷駕駛執照，3年內不得考領駕駛執照」，刑事部分，台南地檢署將黃依肇事逃逸罪處分緩起訴處分；黃對交通局裁罰不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

黃主張，事故發生時，他當場關心陳姓騎士傷勢，對方說沒事，他才離開；他沒有逃避事故責任意圖，也已與陳達成和解，不構成肇事逃逸。交通局遽予裁處，有程序瑕疵及舉證不足，且吊銷駕照3年顯屬過苛。

法院當庭勘驗機車的行車記錄器影像，依行車記錄器中兩人的對答，指出黃肇事後有先停留在現場，見陳牽起機車，並詢問陳的狀況；陳前後回答兩次「沒事沒事」後始開車離去，依當時情形，黃應主觀上認為陳並未受傷才離開現場，尚難遽認有「肇事致人受傷而逃逸」主觀故意。

法院表示，行政爭訟事件有關事實認定，不受檢察官偵查認定事實拘束，行政爭訟所涉違反行政法上義務或違反行政規範行為事實認定，並因此衍生的行政制裁，與刑事案件具有本質上不同；自不得僅以檢察官為肇事逃逸緩起訴處分，逕認黃有違規行為。