酒駕慣犯喝高粱無照上路 沒錢繳查扣勞作金請家人速繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東一名男子酒駕遭吊銷駕照卻心存僥倖無照駕駛，去年某日午夜飲用高粱酒後，隔天中午騎車發生車禍送醫，酒測值每公升0.25毫克，男子因無照遭裁罰2萬4千元，酒駕判刑。男子收到罰單遲未繳，今年初入監服刑，行政執行署屏東分署強制執行，扣押男子在監獄勞作金與保管金，男子家人探監請家人協助繳清罰款，最後由男子胞姊到分署繳清罰款。

屏東分署指出，該案由屏東監理站今年5月底將案件移送分署執行，除依法發出傳繳通知，同步展開財產調查，發現男子已入監服刑，隨即發函扣押其勞作金與保管金，扣押通知寄發數日後，義務人的姊姊主動到分署表示願意代為繳清罰鍰。男子胞姊向執行同仁透露，家人日前探監時，義務人因得知勞作金及保管金遭扣押，深感焦慮懇求家人協助繳清罰款。

執行同仁現場受理繳納後，立即撤銷扣押命令，也叮囑其姊轉告義務人，無照及酒駕均嚴重危害公共安全，切勿重蹈覆轍。

屏東分署表示，每年9月為「交通安全月」，今年主題為「人本交通－停讓文化」，提醒「車輛慢看停行人安全行」，交通安全是你我生活一部分，切記「喝酒不開車、開車不喝酒」，更不可無照上路。若受裁罰，應及早繳清，切勿心存僥倖。如遇經濟困難，宜主動申請分期繳納，以免個人財產遭查封扣押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

義務人家屬到屏東分署繳款，圖為示意圖。圖／屏東分署提供
義務人家屬到屏東分署繳款，圖為示意圖。圖／屏東分署提供

屏東 酒駕 家人

