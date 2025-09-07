高雄17歲無照騎機車巷口撞小黃 司機受傷車頭撞爛警要罰父母
17歲呂姓少年今天凌晨2時50分騎機車行經高市錦田路與渤海街口時未停讓，撞上直行計程車，小黃又撞及民宅騎樓，致車頭撞爛、李姓司機受傷；警方事後除對呂姓少年無照騎車開出2張最重可罰4萬2000元罰單外，將一併追究父母責任。
新興警分局調查，呂姓少年今天凌晨2時50分無照騎機車沿勃海街直行向西方向通過錦田路口，由於該處路口無號誌，呂姓少年未停讓，造成當時沿錦田路直行的計程車反應不及，撞上呂姓少年機車。
計程車當下又猛烈撞及民宅騎樓，導致車頭撞爛、車殼脫落，司機李姓男子（51歲）身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，被送醫治療，呂姓少年則受輕傷。
警方初步調查，事故發生為呂姓少年在無號誌路口未依規定停等釀禍，將依違反道路交通管理處罰條例45條處以600至1800元罰鍰；另無照駕車部分將依同條例第21條處罰6000至2萬4000元罰鍰，後續將釐清追究少年家屬相關責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言