快訊

江祖平深夜突求救！憂龔家父子埋伏住處外 親吐：我真的好累

江祖平獨抗惡勢力！壓力大到失眠　鬼才阿水直言：嚴重程度堪比李宗瑞

高雄17歲無照騎機車巷口撞小黃 司機受傷車頭撞爛警要罰父母

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

17歲呂姓少年今天凌晨2時50分騎機車行經高市錦田路與渤海街口時未停讓，撞上直行計程車，小黃又撞及民宅騎樓，致車頭撞爛、李姓司機受傷；警方事後除對呂姓少年無照騎車開出2張最重可罰4萬2000元罰單外，將一併追究父母責任。

新興警分局調查，呂姓少年今天凌晨2時50分無照騎機車沿勃海街直行向西方向通過錦田路口，由於該處路口無號誌，呂姓少年未停讓，造成當時沿錦田路直行的計程車反應不及，撞上呂姓少年機車。

計程車當下又猛烈撞及民宅騎樓，導致車頭撞爛、車殼脫落，司機李姓男子（51歲）身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，被送醫治療，呂姓少年則受輕傷。

警方初步調查，事故發生為呂姓少年在無號誌路口未依規定停等釀禍，將依違反道路交通管理處罰條例45條處以600至1800元罰鍰；另無照駕車部分將依同條例第21條處罰6000至2萬4000元罰鍰，後續將釐清追究少年家屬相關責任。

17歲呂姓少年今天凌晨2時50分無照騎機車行經高市錦田路與渤海街口時未停讓，撞上直行計程車，造成小黃車頭撞爛、司機受傷；圖為少年機車。記者石秀華／翻攝
17歲呂姓少年今天凌晨2時50分無照騎機車行經高市錦田路與渤海街口時未停讓，撞上直行計程車，造成小黃車頭撞爛、司機受傷；圖為少年機車。記者石秀華／翻攝
17歲呂姓少年今天凌晨2時50分無照騎機車行經高市錦田路與渤海街口時未停讓，撞上直行計程車，造成小黃車頭撞爛、司機受傷。記者石秀華／翻攝
17歲呂姓少年今天凌晨2時50分無照騎機車行經高市錦田路與渤海街口時未停讓，撞上直行計程車，造成小黃車頭撞爛、司機受傷。記者石秀華／翻攝

騎樓 計程車 機車行

延伸閱讀

國際貓展今明高雄登場 珍稀貓種一次看夠

拒借友人2000元口角遭毆 高雄男被押上車喊「救命」警網攔截救人

行車糾紛變「武鬥」！高雄騎士互不禮讓今街頭爆衝突

TWICE演唱會「高雄漢來住一晚只要520元」？業者緊急回應了

相關新聞

高雄17歲無照騎機車巷口撞小黃 司機受傷車頭撞爛警要罰父母

17歲呂姓少年今天凌晨2時50分騎機車行經高市錦田路與渤海街口時未停讓，撞上直行計程車，小黃又撞及民宅騎樓，致車頭撞爛、...

他靠「不申報遷徙住址」讓兵單找嘸人 結果被判4個月

李姓男子為了閃兵，2021年間將戶籍遷出蘆竹老家，未依規定申報新住址，導致區公所的徵兵檢查通知2次皆因「找嘸人」而無法送...

教室使用噴霧涵氧機消毒環境 家長控幼兒園害童罹病 求償敗訴

新北市莒光國小附設幼兒園被控使用噴霧涵氧機，導致幼童口腔黏膜潰瘍等後遺症，家長求償128萬餘元。新北地院認為家長去年8月...

「台灣里」替黑幫洗錢84億 老闆疑潛逃澳門…調查局列外逃通緝犯

營運逾20年的台灣第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」，今年6月無預警停止服務惡性倒閉，檢警調查發現該...

台南歸仁分局派出所前所長涉洩密、收賄 警友會副會長延押2月

歸仁警分局歸南派出所許姓所長被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免他所承攬建案工程司機載運營建事業...

台中男工作不順竟縱火 點燃前大喊3次「快跑！」成減刑關鍵

台中陳姓男子工作不順利、心情不好，竟然在租屋處洩漏瓦斯縱火，但他怕波及旁人，引燃前大喊了3次「快跑！」同屋2名室友得以立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。