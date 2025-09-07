高雄17歲無照騎機車巷口撞小黃 司機受傷車頭撞爛警要罰父母

17歲呂姓少年今天凌晨2時50分騎機車行經高市錦田路與渤海街口時未停讓，撞上直行計程車，小黃又撞及民宅騎樓，致車頭撞爛、李姓司機受傷；警方事後除對呂姓少年無照騎車開出2張最重可罰4萬2000元罰單外，將一併追究父母責任。

新興警分局調查，呂姓少年今天凌晨2時50分無照騎機車沿勃海街直行向西方向通過錦田路口，由於該處路口無號誌，呂姓少年未停讓，造成當時沿錦田路直行的計程車反應不及，撞上呂姓少年機車。

計程車當下又猛烈撞及民宅騎樓，導致車頭撞爛、車殼脫落，司機李姓男子（51歲）身體多處擦挫傷，所幸意識清楚，被送醫治療，呂姓少年則受輕傷。