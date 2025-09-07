他靠「不申報遷徙住址」讓兵單找嘸人 結果被判4個月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

李姓男子為了閃兵，2021年間將戶籍遷出蘆竹老家，未依規定申報新住址，導致區公所的徵兵檢查通知2次皆因「找嘸人」而無法送達，李男因此也無法按時去體檢。桃園地方法院依妨害兵役治罪條例將他判處徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

起訴指出，24歲李男為2001年出生是依法必須接受徵兵檢查的役齡男子。他明知道自己有接受兵役檢查和服兵役的義務，也知道如果搬家就必須向戶政事務所申報新住址，這樣兵役機關才能寄送通知。

但他卻為了逃避兵役，早在2021年8月8日之前某個時間，就搬離原本在桃園市蘆竹區的戶籍地，卻沒有向戶政或兵役單位申報新住處。結果，蘆竹區公所先後在2021年7月30日和11月10日分別寄出兩次徵兵檢查通知，通知他要在8月26日和12月23日到北榮桃園分院接受體檢，因為李男住址不明，通知單無法送達本人，導致他缺席徵兵檢查。

法院審酌，李男明知役齡男子依法有服兵役義務，卻隱匿居住處所，導致兵役業務專責機關無法辦理徵兵，破壞徵兵制度公平性與國防動員效能，但考量他犯後自白態度尚可，並顧及教育程度、家庭經濟等因素，量處適當之刑並諭知易科罰金。

桃園蘆竹李姓役男為了閃兵，遷離戶籍地故意不申報遷徙住址，以致徵兵通知找嘸人，桃園地院依妨害役男徵兵處理罪，判處４月刑，得易科罰金12萬元，可上訴。示意圖／聯合報系資料照片
兵役 桃園 戶籍

