聽新聞
0:00 / 0:00

教室使用噴霧涵氧機消毒環境 家長控幼兒園害童罹病 求償敗訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新北市莒光國小附設幼兒園被控使用噴霧涵氧機，導致幼童口腔黏膜潰瘍等後遺症，家長求償128萬餘元。新北地院認為家長去年8月12日才提出訴訟，已逾民法規定的2年請求權時效，判家長敗訴。可上訴。

新北市教育局昨表示，尊重司法判決並持續督導幼兒園落實健康及安全衛生管理，確保提供幼生安全、優質的學習環境。

受傷的孩童於2018年8月至2020年6月就讀莒光國小附設幼兒園，教保人員在教室內使用加入環境用藥消毒劑的噴霧涵氧機，父母指控這導致小孩陸續罹患口腔黏膜潰瘍、慢性結膜炎、復發性口腔潰瘍、急性咽炎、急性鼻咽炎、氣喘、肺炎等疾病。

家長認為學校違反幼兒教育及照顧法、幼兒園教保服務實施準則及消費者保護法，提供不具安全性的幼兒教保服務，害小孩吸入、接觸環境用藥消毒劑而罹病，健康權受侵害，去年8月12日提損害賠償訴訟，索賠醫藥費、精神慰撫金等共128萬5664元。

莒光國小抗辯，指學校為公立教育機關，家長對學校行政行為不服，應循行政申訴、行政訴訟或國家賠償法程序請求救濟，且家長與學校並不適用消保法。學校在使用霧化機時，均遵循生產公司提供的使用說明書操作，說明書內亦載明可於幼兒園、托兒所消毒殺菌，並未變更用途或逾越合理使用。

校方律師主張家長在2020年3月底得知幼兒園使用噴霧涵氧機，同年4月即告知學校校長，並於同年8月27日到校協調，卻未依民法規定法定期間內行使請求權，遲至去年8月12日才提告，明顯超過2年請求權時效。

新北地院在判決中先認定本案不適用國家賠償法，再確認請求權時效已消滅，並指消保法雖沒明文規定請求權時效，但依最高法院先前的判決，懲罰性賠償的請求權時效也適用侵權行為損害賠償請求權時效，因此駁回家長之訴。

延伸閱讀

養父色迷心竅多次對養女摸腿襲胸 判刑2年外加義務勞務80小時

前「最美檢察官」看出病夫遭騙失房又被控殺人 高院定讞判決出爐

曠職、威脅移除系統判撤職 法院操作員提再審遭駁

堂兄伸狼爪猥褻堂妹判刑10月 認罪又賠償獲緩刑

相關新聞

教室使用噴霧涵氧機消毒環境 家長控幼兒園害童罹病 求償敗訴

新北市莒光國小附設幼兒園被控使用噴霧涵氧機，導致幼童口腔黏膜潰瘍等後遺症，家長求償128萬餘元。新北地院認為家長去年8月...

「台灣里」替黑幫洗錢84億 老闆疑潛逃澳門…調查局列外逃通緝犯

營運逾20年的台灣第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」，今年6月無預警停止服務惡性倒閉，檢警調查發現該...

台南歸仁分局派出所前所長涉洩密、收賄 警友會副會長延押2月

歸仁警分局歸南派出所許姓所長被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免他所承攬建案工程司機載運營建事業...

台中男工作不順竟縱火 點燃前大喊3次「快跑！」成減刑關鍵

台中陳姓男子工作不順利、心情不好，竟然在租屋處洩漏瓦斯縱火，但他怕波及旁人，引燃前大喊了3次「快跑！」同屋2名室友得以立...

養父色迷心竅多次對養女摸腿襲胸 判刑2年外加義務勞務80小時

新北市1名養父色迷心竅，多次對年幼養女摸腿襲胸，新北地院考量他無前科又已達成和解並完成履行賠償，日前依強制猥褻罪判刑2年...

吃藥引發性慾高漲副作用 北投醫舔耳、摸臀女助理獲緩刑2年

任職台北市北投區某診所的葉姓不孕科男醫師被控2023年對女助理舔耳、摸臀，士林地院審理，發現葉男長期服用治療帕金森氏症的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。