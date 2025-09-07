教室使用噴霧涵氧機消毒環境 家長控幼兒園害童罹病 求償敗訴

新北市莒光國小附設幼兒園被控使用噴霧涵氧機，導致幼童口腔黏膜潰瘍等後遺症，家長求償128萬餘元。新北地院認為家長去年8月12日才提出訴訟，已逾民法規定的2年請求權時效，判家長敗訴。可上訴。

新北市教育局昨表示，尊重司法判決並持續督導幼兒園落實健康及安全衛生管理，確保提供幼生安全、優質的學習環境。

受傷的孩童於2018年8月至2020年6月就讀莒光國小附設幼兒園，教保人員在教室內使用加入環境用藥消毒劑的噴霧涵氧機，父母指控這導致小孩陸續罹患口腔黏膜潰瘍、慢性結膜炎、復發性口腔潰瘍、急性咽炎、急性鼻咽炎、氣喘、肺炎等疾病。

家長認為學校違反幼兒教育及照顧法、幼兒園教保服務實施準則及消費者保護法，提供不具安全性的幼兒教保服務，害小孩吸入、接觸環境用藥消毒劑而罹病，健康權受侵害，去年8月12日提損害賠償訴訟，索賠醫藥費、精神慰撫金等共128萬5664元。

莒光國小抗辯，指學校為公立教育機關，家長對學校行政行為不服，應循行政申訴、行政訴訟或國家賠償法程序請求救濟，且家長與學校並不適用消保法。學校在使用霧化機時，均遵循生產公司提供的使用說明書操作，說明書內亦載明可於幼兒園、托兒所消毒殺菌，並未變更用途或逾越合理使用。

校方律師主張家長在2020年3月底得知幼兒園使用噴霧涵氧機，同年4月即告知學校校長，並於同年8月27日到校協調，卻未依民法規定法定期間內行使請求權，遲至去年8月12日才提告，明顯超過2年請求權時效。

新北地院在判決中先認定本案不適用國家賠償法，再確認請求權時效已消滅，並指消保法雖沒明文規定請求權時效，但依最高法院先前的判決，懲罰性賠償的請求權時效也適用侵權行為損害賠償請求權時效，因此駁回家長之訴。