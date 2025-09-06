「台灣里」替黑幫洗錢84億 老闆疑潛逃澳門…調查局列外逃通緝犯

營運逾20年的台灣第三方支付平台「台灣里 Taiwan OpenPay」，今年6月無預警停止服務惡性倒閉，檢警調查發現該公司涉嫌替黑幫洗錢，負責人黃柏菖等6名成員犯罪嫌疑重大，聲押禁見獲准。然而，實際負責人54歲簡坤松早在案發前就潛逃出境，法務部調查局今天把他資訊公布在「外逃通緝犯」，直指可能潛逃地點為澳門，呼籲民眾檢舉協助查緝。

資訊顯示，台灣里實際負責人簡坤松自2023年起，陸續成立85家人頭公司作為該公司名下的特約店家，其後透過介接第三方支付系統，以「代收款」名義協助非法博弈業者與其他不明資金來源進行入金，並將款項先撥入人頭公司帳戶，再提領現金交付詐欺集團或博弈業者，以掩飾及隱匿不法金流。統計自2023年3月至2025年5月，涉案洗錢金額高達84億元。

據調查，黃柏菖從2022年11月起，利用成立多年且合法的「台灣里」掩護，大量價購人頭公司作為台灣里特約店家，再大量非法收受無合理來源人頭特約店的資金，掌控人頭公司上百家。

據了解，台灣里疑利用特約人頭公司，協助黑幫、博弈業者轉入大規模金流，再透過台灣里的第三方支付平台層層洗錢，台灣里也提供正規店家利用平台，進行合法的代收代付款，從中賺取0.8 ~ 3%的手續費。

調查局掌握台灣里國際從事洗錢犯罪情資，報請高雄地檢署指揮偵辦，專案小組6月3日同步在高雄、台北及屏東12處地點搜索，查扣現金2900多萬元，並向法院聲請扣押台灣里公司帳戶3600多萬元，以及一處不動產，檢察官調查後認為，黃柏菖等6人違反洗錢防制法及商業會計法等罪嫌重大。

台灣里成立於1999年，2001年開始代收代付業務，是國內老字號第三方支付公司，包含提供國內外銀行發行信用卡收款服務，ATM、超商條碼代收業務，台灣里平台自本月初就無法使用，不少合作廠商沒收到代收款項，找上門才發現已人去樓空。