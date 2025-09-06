快訊

布局2026！基隆市長將提會贏、適合人選 賴清德：艱困選區不要太多派系考量

疑雷射切割釀禍竄黑煙 台科大校舍梯間起火迅速撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

台中男工作不順竟縱火 點燃前大喊3次「快跑！」成減刑關鍵

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子工作不順利、心情不好，竟然在租屋處洩漏瓦斯縱火，但他怕波及旁人，引燃前大喊了3次「快跑！」同屋2名室友得以立即逃生；法院審酌，陳犯行明確，但當下悔悟仍警示他人未釀傷亡，認為情堪憫恕，減刑後依放火未遂罪判他2年4月，可上訴。

檢警調查，陳男承租房子並和2名朋友同住，2021年2月15日因工作不順心情鬱悶，竟在1樓廚房要縱火，但他先是對外大喊了3次「快跑！」再拔掉瓦斯管造成天然氣外洩，並使用打火機引燃，自己被燒傷後再往馬路上奔逃。

當時同屋2名室友正在睡午覺，因聽見陳男喊「快跑」，又被廚房傳出聲響吵醒也馬上逃出屋外，火勢波及1樓廚房、浴室及臥室，所幸消防趕赴現場撲滅沒有人員傷亡。

陳男犯後未到庭一度遭通緝，後落網全部坦承，與室友、屋主證詞相符，也有消防火調報告等可佐證。

台中地院審酌，陳男因工作不順情緒低落，放火之際確實有喊3次「快跑」警示他人，可見他雖心情不佳，但當下仍悔悟恐傷及他人性命，同屋2名室友也確實逃離沒受傷，現場火勢也未延燒其他戶。

法院認為，陳男自始坦承、面對自身過錯，依刑法第59條情堪憫恕減刑後，依犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判他有期徒刑2年4月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

室友 廚房 縱火

延伸閱讀

縱火燒死女伴3歲女兒判刑20年 檢方上訴鄧如惠表示「沒意見」

印尼示威1周、多個地方議會遭縱火 總統下令強硬對付示威者

台中男闖宮廟連轟主委8槍 投案想減刑...法院不准一、二審都判9年

貨車司機毒駕撞死機車騎士 雖自首未獲減刑重判8年

相關新聞

台南歸仁分局派出所前所長涉洩密、收賄 警友會副會長延押2月

歸仁警分局歸南派出所許姓所長被控去年6月底洩露警方取締砂石車勤務給警友會林姓副會長，避免他所承攬建案工程司機載運營建事業...

台中男工作不順竟縱火 點燃前大喊3次「快跑！」成減刑關鍵

台中陳姓男子工作不順利、心情不好，竟然在租屋處洩漏瓦斯縱火，但他怕波及旁人，引燃前大喊了3次「快跑！」同屋2名室友得以立...

養父色迷心竅多次對養女摸腿襲胸 判刑2年外加義務勞務80小時

新北市1名養父色迷心竅，多次對年幼養女摸腿襲胸，新北地院考量他無前科又已達成和解並完成履行賠償，日前依強制猥褻罪判刑2年...

吃藥引發性慾高漲副作用 北投醫舔耳、摸臀女助理獲緩刑2年

任職台北市北投區某診所的葉姓不孕科男醫師被控2023年對女助理舔耳、摸臀，士林地院審理，發現葉男長期服用治療帕金森氏症的...

曾是受害人！高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍 性侵犯更是罪大惡極

藝人江祖平原指有女演員遭電視台人員侵犯、偷拍，又間接承認自己就是受害當事人。民進黨前立委高嘉瑜今天表示，家暴零容忍，何況...

用基改黃豆...遭前董特助貼文諷「人體試驗」 台南東成醬油求償敗訴

東懋食品公司生產台南知名醬油品牌「東成醬油」，去年6月因創辦人孫女婿、前董事長特助周子敬在粉絲專頁質疑「東成基因改造黃豆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。