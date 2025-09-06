台中男工作不順竟縱火 點燃前大喊3次「快跑！」成減刑關鍵

台中陳姓男子工作不順利、心情不好，竟然在租屋處洩漏瓦斯縱火，但他怕波及旁人，引燃前大喊了3次「快跑！」同屋2名室友得以立即逃生；法院審酌，陳犯行明確，但當下悔悟仍警示他人未釀傷亡，認為情堪憫恕，減刑後依放火未遂罪判他2年4月，可上訴。

檢警調查，陳男承租房子並和2名朋友同住，2021年2月15日因工作不順心情鬱悶，竟在1樓廚房要縱火，但他先是對外大喊了3次「快跑！」再拔掉瓦斯管造成天然氣外洩，並使用打火機引燃，自己被燒傷後再往馬路上奔逃。

當時同屋2名室友正在睡午覺，因聽見陳男喊「快跑」，又被廚房傳出聲響吵醒也馬上逃出屋外，火勢波及1樓廚房、浴室及臥室，所幸消防趕赴現場撲滅沒有人員傷亡。

陳男犯後未到庭一度遭通緝，後落網全部坦承，與室友、屋主證詞相符，也有消防火調報告等可佐證。

台中地院審酌，陳男因工作不順情緒低落，放火之際確實有喊3次「快跑」警示他人，可見他雖心情不佳，但當下仍悔悟恐傷及他人性命，同屋2名室友也確實逃離沒受傷，現場火勢也未延燒其他戶。