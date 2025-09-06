養父色迷心竅多次對養女摸腿襲胸 判刑2年外加義務勞務80小時

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1名養父色迷心竅，多次對年幼養女摸腿襲胸，新北地院考量他無前科又已達成和解並完成履行賠償，日前依強制猥褻罪判刑2年，緩刑5年外加提供義務勞務80小時，可上訴。

判決指出，新北市1名養父自2010年起，見就讀國2年級養女年幼可欺至2015年國中1年，前後6年間，4度在新北市住處及汽車上，不顧養女多次出手推開，仍隔著衣服撫摸養女的大腿及胸部。

養女因念國中心智較成熟，向學校輔導老師哭訴後報警，新北市婦幼警察隊依法受理報案，警詢後移新北地檢署偵辦。

新北地院認為該名養父在警詢、檢方偵訊、法院準備程序、審理時尚知坦承犯行，且與養女達成和，並依調解筆錄履行賠償，考量他一時失慮且無前科，日前依強制猥褻罪判刑2年，緩刑5年，且須向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供義務勞務80小時，仍可上訴。

新北市1名養父色迷心竅，多次對年幼養女摸腿襲胸，新北地院日前判刑2年外加義務勞務80小時。示意圖／Ingimage
新北市1名養父色迷心竅，多次對年幼養女摸腿襲胸，新北地院日前判刑2年外加義務勞務80小時。示意圖／Ingimage

