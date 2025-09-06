快訊

吃藥引發性慾高漲副作用 北投醫舔耳、摸臀女助理獲緩刑2年

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

任職台北市北投區某診所的葉姓不孕科男醫師被控2023年對女助理舔耳、摸臀，士林地院審理，發現葉男長期服用治療帕金森氏症的藥物產生副作用，釀性慾高漲，與一般醫師滿足私慾有別，考量雙方達成80萬和解，且葉男在醫學與公益領域有貢獻，依利用權勢猥褻罪判6月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，期間付保護管束。

判決指出，葉男為診所執業醫師，與受害女助理存在業務監督關係，2023年1月27日中午，葉男見診所內僅剩女助理在櫃檯收拾物品，走至診間要求「你坐在我大腿，教你怎麼做耳朵上的愛撫」等猥褻語句。

葉男被拒絕仍不斷暗示，女助理害怕影響職場處境，且離開櫃檯的路徑必須經過診間，只能勉強順從站在旁邊，葉男隨後觸碰、舔拭女助理耳朵和手部，更要她坐大腿上，接著用左手摟腰、右手來回觸碰，女助理起身要離開，葉男又雙手環抱摸背、摸臀。事件經家防中心通報、女助理提告曝光。

合議庭審理發現，葉男因患有帕金森氏症，長期服用藥物治療，副作用會讓性慾高張，但沒有嚴重到無法分清楚行為，或沒有控制能力，且葉男也沒有以此否認犯行，不給減刑。

法院考量葉男無前科、坦承犯行，與女助理達成80萬元和解並獲諒解，其行為不能排除是因治療帕金森氏症藥物引發性慾高漲的副作用，又行為與一般醫師為了滿足私慾濫用醫療場域侵犯他人有所不同，責難程度相對較低。

法院審酌葉男在罹患帕金森氏症之前，長期投入醫學和公益領域，累積不少貢獻，這些成果都是案發前就持續耕耘的，不是臨時為了打官司才隨便捐點錢來博取輕判，依利用權勢猥褻罪判處6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年並付保護管束。並提醒應主動與主治醫師討論用藥，避免因帕金森氏症藥物副作用再度引發衝動。

士林地院外觀照。圖／本報系資料照
士林地院外觀照。圖／本報系資料照

