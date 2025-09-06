快訊

曾是受害人！高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍 性侵犯更是罪大惡極

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

藝人江祖平原指有女演員遭電視台人員侵犯、偷拍，又間接承認自己就是受害當事人。民進黨前立委高嘉瑜今天表示，家暴零容忍，何況是涉及性侵犯的性犯罪，更是罪大惡極，江祖平勇敢揭發惡行，需要極大的勇氣跟支持來面對各種壓力跟流言蜚語，大家應該聲援及給予最大的支持。

高嘉瑜指出，無論是誰，都可能成為家暴受害者，公眾人物往往被迫隱忍，因為即使是受害者，也常常要忍受社會的酸言酸語，甚至各種質疑。沉默是邪惡的幫兇，這也是為什麼她當初選擇揭露自己的受害經歷，除了透過司法途徑讓加害者得到應有的懲罰，也要讓更多受害者能夠勇敢站出來，避免更多人受到傷害。

高嘉瑜說，當時她在立法院完成推動家暴法準用刑事程序，並可強制要求下架被害人性私密影像，也將適用範圍擴及未同居親密關係伴侶，就是希望司法、社福第一時間也能介入保護被害人不漏接，也希望司法及社福單位能發揮力量，協助並保護受害者對抗有權勢的加害者。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

民進黨前立委高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片
家暴 司法 受害者 高嘉瑜 江祖平

