用基改黃豆...遭前董特助貼文諷「人體試驗」 台南東成醬油求償敗訴

東懋食品公司生產台南知名醬油品牌「東成醬油」，去年6月因創辦人孫女婿、前董事長特助周子敬在粉絲專頁質疑「東成基因改造黃豆醬油用消費者做人體試驗？」提告要求周登報道歉並賠償40萬元，台南高分院認他就食品安全可受公評之事表達適當評論而駁回，可上訴。

東懋主張，醬油產品均經過檢驗合格可供消費者安全食用，絕無用消費者做人體實驗情形，且衛福部於2013年間即已發布「台灣核准之基因改造黃豆皆通過安全審查」，使用基因改造黃豆自無所謂「有無以人體作為試驗對象之嫌」，經台南市衛生局抽驗也符合相關規定，食用上安全無虞，且原告於產品成分列表已明確列出有無使用基因改造黃豆，使消費者得自行選擇是否購買基因改造黃豆所製商品。

東懋認為，周前擔任董事長特別助理，協助售賣醬油，竟未經合理查證，去年6月16日在「東成幸福購物商城」粉絲專頁發文「真的！東成基因改造黃豆醬油用消費者做人體試驗？」指涉其對消費者做人體實驗。

因此，對周提出妨害名譽告訴，經檢察官為不起訴處分後，不服提再議，仍經台南高分檢駁回再議，未料，周收到駁回再議處分書後，竟於今年5月1日再次發表言論，刻意毀損其名譽，致生不利觀感及負面評價。

東懋對周求償40萬元，移除相關貼文並不得再對外發表相關內容，並要求在粉絲專頁及登報道歉。

周及律師表示，在他得知對方採用基因改造黃豆製作醬油，擔憂引發食安問題，才會張貼該言論及相關新聞連結，且以假設語氣質疑對方使用基因改造黃豆是否有以人體作為試驗對象之嫌疑，並無誹謗意圖。

周及律師指出，基於食品安全立場而善意發表言論，縱使以「人體試驗」較為聳動詞語提出質疑，其他消費者仍得自行選擇是否購買其商品，不致使名譽受損。況對方前對他提出妨害名譽告訴，經檢察官偵查後，認定他就食品安全可受公評之事為適當評論，而為不起訴處分，對方提起再議後，也經台南高分檢駁回再議確定，足證他無誹謗故意。

台南高分院指出，東懋為我國知名醬油販售業者，其販售醬油是否含有基因改造原料，攸關民眾飲食健康安全及消費權益，當屬與公共利益有關，且為可受公評之事，周前擔任董事長特別助理，對於公司產品是否符合食品衛生安全及品質，自然較一般人感受深刻，其在粉絲專頁張貼言論，應是出於善意而對可受公評之事件發表個人意見，屬於意見表達範疇。