2惡煞上門向兒討債不成痛毆7旬翁 搶100多元遭判6月刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一名7旬陳姓老翁因兒子積欠債務，去年7月遭年輕氣盛的傅姓男子等2人討債，過程中不僅被痛毆、煙頭燙傷，家中手機、電視也被砸毀，最後被迫交出100多元現金與證件、郵局存簿。士林地院審理，認定傅男雖與被害人達成和解並賠償，但行為嚴重影響社會治安，依恐嚇取財罪判處6月有期徒刑。可易科罰金。

判決指出，2024年7月19日晚間，傅姓男子夥同友人郭姓男子至台北市士林區陳姓老翁住處索討他兒子債務，討要不成失控施暴，2人先砸毀屋內手機與電視，再徒手毆打陳翁胸口，甚至用腳猛踢右臉頰與腹部，還以煙頭燙人，造成陳翁臉部瘀傷、胸口紅腫、手腳多處擦傷。

陳翁年逾70歲無力抵抗，驚恐之下交出身上僅剩的100多元現金、身分證、健保卡與郵局存簿，2人才罷手離去，陳翁事後報警，警方調閱監視器逮到2人依法送辦。士林地檢署依恐嚇取財、傷害、毀損罪嫌起訴2人。

士林地院審理，傅男雖然實際得手財物僅100多元，證件也已補發，並與被害人達成和解、全數賠償，但考量恐嚇暴力行為對被害人身心造成極大恐懼，嚴重危害社會治安，依恐嚇取財罪判處有期徒刑6月。可易科罰金，每日1000元折算。郭姓男子另案審理中。

士林地院外觀照。圖／本報系資料照
恐嚇 郵局 討債 被害人

