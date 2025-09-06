影／「前方路段常有事故」標誌在眼前 高雄男仍撞歪消防栓原因曝
楊姓男子今天清晨5時駕車行經高市楠梓區旗楠路及土庫一路口，雖路旁懸掛「前方路段常發生事故，請減速慢行」，但楊仍偏移自撞路邊消防栓，嚇壞待轉區女騎士。警方聞到楊滿身酒氣，經酒測超過每公升0.68毫克，當場將他上銬送辦。
楠梓警分局指出，42歲楊姓男子今天清晨5時駕車沿旗楠路東往西行駛，行經土庫一路口時，車輛突然向左偏移，隨後自撞路旁消防栓，消防栓被撞歪，水流滿地，當時剛好一名機車女騎士在待轉區停等紅燈，所幸未被撞及。
事故現場的路燈桿上就懸掛「前方路段常發生事故，請減速慢行，平安回家」的警告標誌，楊男還是發生自撞車禍。
警消獲報趕抵，楊男未受傷，但滿身酒味，因被撞歪的消防栓不斷滲水，警方通知自來水公司人員到場處理。
楊男稱在住家喝了藥酒就開車上路，警方對他施以酒測，結果每公升超過0.68毫克，超過標準值，當場依公共危險罪嫌將楊上銬逮捕，警詢後移送橋頭地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言