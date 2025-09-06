兒走私5000萬槍毒連累老父 他蒙冤遭羈押280日獲補償112萬

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局2022年查獲彰化張姓老翁涉嫌和逃亡海外的兒子共謀，將市價破5000萬元的大麻、槍枝藏在挖土機中走私來台；張翁落網始終喊冤，一審被依運毒罪判15年，後逆轉無罪確定，他再聲請刑事補償，主張遭羈押280日最終才還他清白，法院考量後准予補償他112萬元，仍可覆審。

檢方起訴指出，張翁（69歲）和遭通緝躲藏國外的兒子張男（40歲）及王姓友人共謀運毒，張男2022年10月23日從加拿大走私80塊大麻花磚（28.5公斤）、11包大麻花、煙彈等毒品，還有2把制式克拉克手槍、SCCY制式手槍零件及各式槍機、彈夾等。

張男將整批毒品、槍械夾藏在2輛挖土機的底盤、履帶下方輪子，以及機械臂、怪手前端、引擎和油箱中，自加拿大起運，填寫爸爸張翁為收件人寄來台；因警方接獲線報，同年12月3日會同海關破壞挖土機外殼起獲。

張翁落網坦承挖土機是運毒逃亡海外10年的兒子寄來請他處理，但辯稱兒子後來才傳LINE說挖土機裡面有槍、毒，他報關後才知道。

台中地院一審以張翁運毒數量甚巨，依共同犯運輸第二級毒品罪判他15年；台中高分院二審查，本案槍毒市價達5000萬元，張翁雖擔任收件人，但比對證據、證詞，他是否「一開始」就知道計畫，或只是遭兒子利用，仍有疑義，也無證據證明他一開始就跟兒子共謀，撤銷改判他無罪確定。

張翁再聲請刑事補償，主張2022年12月14日被拘提、羈押，至2023年9月19日准予交保，遭羈押280日。他說自己是工程公司負責人，本可安居樂業經營，卻因公務人員違失導致他含冤受羈押，期間備受曲解、公司營運阻滯，內心痛苦實難言喻。

張主張，受羈押280日，應以5000元折算1日，支付刑事補償金140萬元，並補償他遭法拍的2輛挖土機2倍價金120萬元。

台中高分院查，張翁至始否認犯行，並無意圖招致犯罪嫌疑而誤導偵審行為，斟酌羈押對他造成身心影響、名譽及人格減損等情狀，認為以每日4000元適當，准予補償他112萬元。

刑事局2022年破獲父子用挖土機走私運毒案，時任警政署長黃明昭（中）到場了解案情，但被控運毒的張姓老翁最終獲判無罪，獲刑事補償112萬元。圖／報系資料照
刑事局2022年破獲張姓父子利用挖土機藏大麻、槍枝走私案，張翁最終獲判無罪。圖／報系資料照
