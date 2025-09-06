三中案2審 馬英九時隔3年再出庭

喧騰多年的「三中案」再度進入審理程序，台灣高等法院昨開庭，傳喚馬英九（左三）、中央投資公司前董事長張哲琛及前總經理汪海清出庭應訊。記者葉信菉／攝影 台灣高等法院審理「三中案」，昨傳前總統馬英九、中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清出庭，馬等三人皆主張無罪，並指一審無罪判決無違誤。審判長花一個半小時提示證據，接著由高檢署檢察官輪流論告，指汪錄音的二冊「整合譯文」是「比自白更棒的證據」；下周一將由被告陳述意見。

馬英九、張哲琛、汪海清一審皆無罪，檢方上訴，案件自二○二一年繫屬高院。馬在二○二二年五月十三日的準備程序庭上即表示「否認犯罪，檢察官上訴無理由，請駁回」，法官諭知馬在準備程序結束前，依法不必然要到庭，往後他都委由律師吳柏宏出庭。昨天是馬英九相隔三年多再受審。

二○一八年北檢以證交法特別背信等罪起訴馬英九三人。檢方認為中視、中影、中廣交易案造成國民黨四點九億、十八億、十五億元損失，舊黨部大樓交易案造成五點九億元損失，中廣股權交易案還有廿八點四億元應收股款未實現，相關交易共讓國民黨損害七十二點九億元。

台北地方法院認為，中投交易前有評估程序，並洽會計師就交易價格合理性表示意見，再經董事會追認，未違反公開發行公司取得或處分資產處理準則。

另依律師意見認為，若未在廣電法規定退出媒體期限前退出，恐有廢照可能，中投在當時僅有余建新一個買主情況下，根據商業決策出售三中，未違反營業常規。

馬英九雖曾介入談判過程，但在會議中卻表示「現在要找出一個方法，雙方可以接受，基本上不違法，然後能夠走完」，並多次與律師確認交易合法性。一審認為馬英九沒有命令張哲琛、汪海清違法，檢察官所提證據無法證明張、汪有違反證交法等罪，判三人無罪。

檢察官昨花四個半小時論告，解釋馬英九等人如何於二○○六年間，以汪海清特意設計複雜的「天龍八步」財務操作，擇定買家、賤賣黨產，並指一審用鋸箭法割裂證據。