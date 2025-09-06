聽新聞
柯文哲前隨扈 涉護航賭場交保

聯合報／ 記者張宏業廖炳棋／台北報導

台北市前市長柯文哲隨扈林義偉（右）涉違背職務行賄、包庇賭博罪八十萬元交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

北投分局兩線三星保防組長楊健良在萬華分局任內，疑護航獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂賭場，調查局搜索約談十三人到案，北檢昨訊後依違背職務行賄罪、包庇賭博罪，命楊健良、台北市前市長柯文哲隨扈林義偉各八十萬交保、均限制出境出海。

同案約談福興電子遊戲場負責人李冠龍依賭博罪交保二○○萬元；台北市某議員助理吳岳修交保卅萬元；福興電子遊戲場店長賴泓東交保五○萬元；職員劉顯源等五人各十萬元交保；荷官與賭客等九人各以一至五萬元交保。

台北市警察局指出，警察局已將楊健良調整為非主管職務，從嚴追究相關人員行政及考監責任。

林義偉擔任柯文哲隨扈期間，曾發生酒駕設局事件，他從台北市刑大離開後，加入福興集團，因警界關係良好，疑替福興擔任白手套打點對外事務，是本案核心人物。

巧的是，林義偉住家就在福興遊戲場樓上，他前天被調查局搜索後，不願配合到案說明，調查官只好將他拘提，是全案唯一被上銬者，但他對行賄或通風報信全盤否認。

檢調清查，李冠龍與吳岳修熟識，雙方有不明資金往來，懷疑與電玩股金有關，兩人也否認涉及博弈，供稱是正常借貸。

據了解，李冠龍否認與楊健良認識，但他確實認識吳岳修，不過他並非福興電子遊戲場老闆，所以從未透過他們處理電玩的事。

據調查，楊健良早年是「靖紀小組」成員，負責查緝全台北賭博電玩，他疑透過中人結識李冠龍，利用職權護航萬華百家樂賭場，檢調前天也赴微風南京樓上搜索另間百家樂賭場，該賭場在松山經營多年，將追查是否有其他員警涉弊。

全案緣起於李冠龍在萬華東園街經營大型百家樂賭場，因有大學生長期向檢警調檢舉，讓店家相當困擾，儘管店家曾試圖與該生「溝通」，但依舊持續被檢舉，後來該生遭竹聯幫成員毆打受傷，憤而找檢調作檢舉筆錄，福興才被鎖定。

調查發現，位於獅子林三樓的百家樂賭場，幾乎廿四小時營業，裝潢猶如澳門賭場，許多大咖都會前往捧場，一晚輸贏上億元都是常有的事。

檢調先前偵辦萬華分局前行政組長鄧進華涉貪案時，鄧進華在偵查中指證福興電子遊戲場有附設百家樂桌檯，檢方七月前往搜索，但店家早停業休息，李冠龍也恰巧出國，懷疑有內鬼洩密。

李冠龍供稱，出國是既定行程，主要是帶朋友去越南合法賭場玩牌，如此能換取免費住宿，沒有涉及不法。

賭場 隨扈 柯文哲

