台中清潔隊收賄私運事業廢棄物 2人羈押

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中報導

台中市環保局北屯區清潔隊疑涉貪，非法收運事業廢棄物。圖／台中市環保局提供

台中市環保局北屯區清潔隊疑涉貪汙案，張姓清潔隊員與張姓男子勾結，由張男擔任白手套仲介其他業者，由張姓隊員趁收垃圾時代為清運事業廢棄物，運往焚化爐去化，非法行徑長達3年。檢方搜索傳訊14人，將7名隊員、4名業者依貪汙等罪嫌送辦。

檢方聲押張姓前隊員、張姓男子獲准，3隊員、2業者交保，4人請回。檢方複訊至昨天清晨，不過，台中市環保局卻在前晚就發出新聞稿，昨又以案件偵查中撤回，踩到偵查不公開的紅線。

公家垃圾車以收生活垃圾為主，不少鄉鎮曾傳出公所清潔隊代收營業店家垃圾，因屬於事業廢棄物，因此遭貪汙判刑。中市環保局垃圾車上裝設 GPS行車軌跡查核系統，去年3月查核行車動線時，赫然發現北屯清潔隊垃圾車脫離收運動線，隊長去年4月在北屯東光路、太原路跳蚤市場埋伏，才揭發此案。

環保局表示，該車完成收運後，前往特定地點接駁不明車輛廢棄物，張姓前隊員指使其他隊員搬運，再送往焚化爐去化；進一步比對軌跡，該垃圾車從2021年3月26日至去年3月間，偏離路線達142次，多集中周一、周四；去年7月調查，張駕駛垃圾車跨區偏移20多次。

環保局調查張姓前隊員以環保局垃圾車暗中收運，不法所得分給其他駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒等，向台中地檢署告發；已將張姓前隊員解雇，其餘6名清潔隊員依法懲處。

本案經檢察官黃鈺雯指揮，4日指揮廉政署中調組、調查局航業處等，兵分16路搜索約談14人到案，複訊直到昨清晨才結束，將張姓前隊員等11人列為被告，將2名張男依貪汙違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪，向法院聲押禁見，其餘陳姓隊員等5人2至5萬元交保，另4人請回。

貪汙 環保局 垃圾車 廢棄物 焚化爐

相關新聞

台中清潔隊收賄私運事業廢棄物 2人羈押

台中市環保局北屯區清潔隊疑涉貪汙案，張姓清潔隊員與張姓男子勾結，由張男擔任白手套仲介其他業者，由張姓隊員趁收垃圾時代為清...

柯文哲前隨扈 涉護航賭場交保

北投分局兩線三星保防組長楊健良在萬華分局任內，疑護航獅子林「福興電子遊戲場」，協助業者暗中經營百家樂賭場，調查局搜索約談...

彰化小貨車撞死左轉騎士 駕駛反應時間不足判無罪

陳男駕駛小貨車行經彰化社頭員集路一處交叉路口時，和許男機車相撞，許男重傷不治，陳男涉犯過失致死罪；不過法官認為，許男騎機...

就是不想當兵！詐騙車手3度躲兵役體檢 法官出手了

「就是不想當兵！」詹姓役齡男子2017年連續3次接獲徵兵檢查通知，仍無故不到，繼續四處犯案，夥同他人成為「假檢警」的詐騙...

台鹽綠能弊案傳喚掛名董事 蘇坤煌胞妹認月薪「是給哥哥的顧問費」

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚前台綠總經理蘇坤煌的胞妹及鴻暉國際負責人蘇俊仁的胞弟作證，2人均遭借名在鴻暉擔任股東及董...

竹市副議長余邦彥疑涉土資場弊案無保請回 檢方不服提抗告

新竹市議會副議長余邦彥疑似涉入土資場弊案，新竹地檢署率縣調站人員前天上午赴余邦彥住家、服務處及副議長辦公室3處搜索，經檢...

