台中清潔隊收賄私運事業廢棄物 2人羈押

台中市環保局北屯區清潔隊疑涉貪，非法收運事業廢棄物。圖／台中市環保局提供

台中市環保局北屯區清潔隊疑涉貪汙案，張姓清潔隊員與張姓男子勾結，由張男擔任白手套仲介其他業者，由張姓隊員趁收垃圾時代為清運事業廢棄物，運往焚化爐去化，非法行徑長達3年。檢方搜索傳訊14人，將7名隊員、4名業者依貪汙等罪嫌送辦。

檢方聲押張姓前隊員、張姓男子獲准，3隊員、2業者交保，4人請回。檢方複訊至昨天清晨，不過，台中市環保局卻在前晚就發出新聞稿，昨又以案件偵查中撤回，踩到偵查不公開的紅線。

公家垃圾車以收生活垃圾為主，不少鄉鎮曾傳出公所清潔隊代收營業店家垃圾，因屬於事業廢棄物，因此遭貪汙判刑。中市環保局垃圾車上裝設 GPS行車軌跡查核系統，去年3月查核行車動線時，赫然發現北屯清潔隊垃圾車脫離收運動線，隊長去年4月在北屯東光路、太原路跳蚤市場埋伏，才揭發此案。

環保局表示，該車完成收運後，前往特定地點接駁不明車輛廢棄物，張姓前隊員指使其他隊員搬運，再送往焚化爐去化；進一步比對軌跡，該垃圾車從2021年3月26日至去年3月間，偏離路線達142次，多集中周一、周四；去年7月調查，張駕駛垃圾車跨區偏移20多次。

環保局調查張姓前隊員以環保局垃圾車暗中收運，不法所得分給其他駕駛及隨車隊員，甚至送高粱酒等，向台中地檢署告發；已將張姓前隊員解雇，其餘6名清潔隊員依法懲處。

本案經檢察官黃鈺雯指揮，4日指揮廉政署中調組、調查局航業處等，兵分16路搜索約談14人到案，複訊直到昨清晨才結束，將張姓前隊員等11人列為被告，將2名張男依貪汙違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪，向法院聲押禁見，其餘陳姓隊員等5人2至5萬元交保，另4人請回。