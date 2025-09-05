就是不想當兵！詐騙車手3度躲兵役體檢 法官出手了

「就是不想當兵！」詹姓役齡男子2017年連續3次接獲徵兵檢查通知，仍無故不到，繼續四處犯案，夥同他人成為「假檢警」的詐騙車手，法官認為他蓄意規避徵兵處理，依妨害兵役治罪條例判處3月，得易科罰金9萬元，全案可上訴。

起訴事實指出，現年28歲的詹姓男子，於2017年12月、2018年5月及10月20歲之際，桃園市楊梅區公所先後將徵兵檢查通知單3度送到詹男位於楊梅的戶籍地，由詹男雙親代為簽收並轉知。

詹男落網於偵查時，坦承曾收到2017年12月的第一次通知，但他實在「不想當兵」，因此拒絕前往國軍桃園總醫院報到進行體檢，對於後續2次的徵兵檢查通知單則否認有收到通知，不過法官不採信他的說詞。

法官認為，被告3次沒去做徵兵檢查，都是因為同樣的原因，而且時間接近、行為類型也一樣，彼此關聯很強，不適合分開算罪。法律上會把這種情況當作一連串的行為，合併起來算一個罪，叫做「接續犯」，其實只算一個罪。

法官審酌，詹男明知自己已到役齡，依法應該接受徵兵檢查並辦理兵役義務，卻故意不去，讓兵役單位無法順利完成作業，等於破壞徵兵制度的公平性，也影響國家兵役管理。這樣的行為不對，應該受到責難。

不過，法官也考量到他在偵查和法院程序中已經承認犯行，態度算是配合；再加上他只是高中畢業，家庭經濟狀況也比較拮据，綜合這些情況，法院最後決定判他3個月徒刑，可易科罰金，作為警惕和懲罰。